KINESKI ISTRAŽIVAČI HOĆE DA OTVORE VRATA PAKLA: Lociran bunker jedinice koja je eksperimentisala na ljudima! TRAG VODI DO AMERIKE

Zloglasni objekat u provinciji Hejlungđang bio je poligon za zloglasnu Jedinicu 731 japanske carske vojske. Grupa je bila poznata po svojim jezivim eksperimentima na zatvorenicima koji su mahom bili iz Кine i Кoreje.

Neki od zatvorenika su bili zaraženi smrtonosnim bolestima kao što je antraks dok su bili vezani za drvene stubove. Jedinica 731 namerno je zarazila hiljade muškaraca i žena, ali i dece mikrobima kuge i sprovodila eksperimente sa promrzlinama i vazdušnim pritiskom. Nekim ljudima su amputirani udovi ili uklonjeni savršeno zdravi organi.

Tačna lokacija bunkera na području Mandžurije bila je nepoznata do danas.

Horrific World War II bunker where Japanese scientists experimented on prisoners with biological weapons, found by archaeologists, report says. Located in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang province, April 24, 2005. At least 3,000 people, incl Chinese civilians,🧐 pic.twitter.com/KXDtDXseYb