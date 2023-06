Britanski vladari sve rade na svoj tradicionalan način, a to se odnosi i na trudnoće, porođaje i vaspitanje dece.

Pravila u vaspitanju dece preko su potrebna jer će tako imati bolje socijalne veštine, prijatelje, samopouzdanje i samostalnost. Međutim, kada je reč o kraljevskoj porodici, pravila postoje za skoro svaki korak koji naprave. Čak i kada su trudnice i deca u pitanju. Nekada je kraljica Elizabeta II odlazila u zamak Balmoral čim se njene trudnoće primete, a sve četvoro dece rodila je kod kuće. Oslanjala se najviše na pomoć svoje dugogodišnje babice, s kojom je bila bliska i čije je usluge tražila tokom svakog porođaja. Tek na poslednjem dobila je neku vrstu anestezije na bazi morfijuma.

Za razliku od nje, supruge njenih unuka Vilijama i Harija, Kejt Midlton i Megan Markl, ponosno su pokazale trudničke stomake, baš kao što je to učinila i ledi Dajana. Ipak, sve one i te kako poštuju pravila - od porođaja do vaspitanja dece.

Slikanje odmah nakon porođaja

Javnost ima priliku da vidi kraljevske bebe samo nekoliko sati nakon što se rode. Ceremonija fotografisanja se odvija na stepenicama bolnice "Sent Meri". Kako god da se osećaju, novopečene mame treba da izgledaju cakum-pakum sređene: oporavak nakon rađanja ne sme da bude izgovor da ne budu lepo obučene, s lepom frizurom i diskretnom šminkom. Obuća obavezno mora da bude ravna, zatvorenih prstiju, čak i ako su im stopala i zglobovi otečeni nakon porođaja.

Preko 20 ljudi prisustvuje rađanju

Nekada su porođaju prisustvovale samo žene, a danas tim koji okružuje kraljevsku trudnicu broji više od 20 ljudi, a među njima ima i muškaraca, uključujući akušere, anesteziologe, pedijatare, laboratorijske tehničare...

Pol bebe je tajna

Kraljevska porodica čuva tajnu pola deteta, kao i tačan datum rođenja (izuzetak je bio kad su princ Hari i Megan Markl najavili da očekuju devojčicu). Medutim, šira javnost se stalno obaveštava o majčinom zdravlju, kao što je, na primer, bilo s jutarnjim mučninama princeze Kejt.

Izbor imena je ograničen

Kao i u mnogim kraljevskim porodicama, i u britanskoj je tradicija da se ime bebe bira na osnovu porodičnog stabla. Što je dete bliže naslednoj liniji prestola, to je izbor imena ograničeniji. Obično nose ime nekog od predaka, a broj imena može da broji i do sedam. U predstavljanju bebe roditelji kažu ono službeno i tim imenom se zvanično oslovljavaju.

Deca ne koriste prezime

Evo jedne zabavne činjenice: do početka 20. veka kraljevska deca uopšte nisu imale prezime, već su bila poznata po imenima okruga kojim je porodica vladala. Današnja kraljevska dinastija nosi prezime Vindžor, ali malu Šarlot Elizabet Dajanu niko ne zove princeza Šarlot Vindzor, već princeza Šarlot od Velsa. Izuzetak su opet princ Hari i vojvotkinja Megan, koji su uzeli porodična prezimena Mauntbaten-Vindžor za svoje dvoje dece.

Palata prva objavljuje vest

Rođenje kraljevske bebe prvo objavljuje Bakingemska palata - na službenoj tabli i na svom zvaničnom sajtu pokazuju službenu izjavu s potpisima lekara. Postoji i gradski glasnik koji daje više detalja o rođenju. Najveći trgovi osvetljeni su plavom bojom ako se rodio dečak, a ružičastom ako je u pitanju devojčica. Do sada je kraljica prva saznavala radosnu vest da li neko iz kraljevske porodice očekuje prinovu i trenutak kad se bebe rode.

Bez "američkog izuma"

Britanska kraljevska porodica ne voli "bebi šauer" - zabavu na kojoj trudnica prima posete drugarica koje donose poklone za bebu - nazivajući ga američkim običajem. Megan Markl je to ipak uradila tokom prve trudnoće. Bebama plave krvi, uprkos tome, ne nedostaju pokloni, a za prvi rođendan princeza Šarlot ih je dobila iz čak 64 različite zemlje.

Deca imaju mnogo kumova

Kumovi kraljevskih beba mogu biti brojni, ali ne smeju da budu iz uže porodice. Recimo, princ Džordž ih ima sedam, princeza Šarlot pet, a najmlađi Luj šest. Kumovi su važni jer predstavljaju veliku podršku kumićima kad porastu i dobiju brojne obaveze.

Dužnosti od malih nogu

Tokom života mali prinčevi i princeze, baš kao i odrasli, dužni su da poštuju brojna pravila i da se besprekorno ponašaju tokom raznih višesatnih ceremonija. Kao i njihovi roditelji, dužni su da se tokom svakog susreta naklone nekada kraljici, a sada kralju Čarlsu, odajući mu time poštovanje.

