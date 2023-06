JEDNA ŽENA JE ŽIVELA SA 32 MUŠKARCA NA MALOM OSRTVU! Priča iz Drugog svetskog rata LEDI KRV U ŽILAMA - Borba oko nje bila je KRVAVA (VIDEO)

Ovo je priča u kojoj želja trijumfuje nad ljudskom prirodom, a moć menja srca. Iako ovo zvuči kao roman, ova priča se zaista dogodila. Takođe je te godine izazvala veliku senzaciju, pa je kasnije pretvorena i u film. Davne 1939. godine na ostrvu Anatahan, koje se nalazi na Severnim Marijanskim ostrvima u Tihom okeanu, dogodilo se nešto što je ušlo u istoriju.

Ovo malo ostrvo je dugačko 9 kilometara, široko 4 kilometra i pokriva površinu od 33,9 kvadratnih kilometara. Pošto na ostrvu postoji aktivan vulkan, niko se nije nastanio osim nekoliko lokalnih starosedelaca.

Glavna junakinja priče je Kazuko, mlada Japanka koja je došla na Sajpan sa Okinave da bi se sklonila kod svog starijeg brata tokom rata. Nakon toga se preselila na ostrvo Bakan, gde je upoznala Džengija, takođe sa Okinave i njih dvoje su se zaljubili i ubrzo venčali.

Nakon toga, kompanija je Džengija poslala na ostrvo Anatahan da upravlja sa dvadesetak ljudi koji uzgajaju kokosove orahe. U to vreme na ostrvu je bio još jedan japanski šef Džongli. Na ovaj način Kazuko, Džengi i Džongli rade i žive zajedno na ostrvu.

Usled iznenadne promene borbene situacije tokom Drugog svetskog rata, američka vojska je počela nasilno da napada Sajpan, najbliže ostrvo Anatahanu. U ovom trenutku, Džengi je odlučio da napusti ostrvo Anatahan, tako da su Kazuko i Džongli ostali, a ubrzo nakon toga američka vojska započela vazdušne napade na ostrvo. Njih dvoje su se sakrili u žbunje usred ostrva i na taj način pobegli.

Posle zatišja i talasa, njih dvoje su na ostrvu mogli da zavise samo jedno od drugog, a njihov odnos se brzo zahuktao i ubrzo su živeli zajedno kao par. Brinuli su se o usevima na ostrvu i domaćinstvu koje su tu imali.

Vojnici upadaju na ostrvo

Nedugo nakon toga je došao i 12. jun. 1944. godine, kada su američke snage potopile tri japanska ribarska broda u blizini ostrva. U ribarskim čamcima bilo je 10 japanskih vojnika i 21 ribar. Svi muškarci, uglavnom mladići od 20 godina, a najmlađi ima samo 16 godina. Oni su preživeli i iskrcali se na ostrvo jedan za drugim, jedući banane i papaju koje rastu na ostrvu kako bi utolili svoju glad.

#OTD in 1951 A group of stranded Japanese soldiers who refuse to believe World War II ended in 1945, surrender to Lt. Cmdr. James B. Johnson, USS Cocopa (ATF 101) on Anatahan Island in the northern Marianas. pic.twitter.com/elEFfHn8pg