DVA PUTA JE MENJAO POL! Trpeo je JEZIVE NAPADE, ljudi su u šoku kad vide fotke PRE I POSLE

Kalvin Lant je razgovarao o operaciji ugradnje silikona u dojke u jednoj klinici, kada je odlučio da, nakon više od godinu dana uzimanja hormona do promene pola, i više od dve godine nošenja haljina i šminke, ipak više ne želi da bude žena. Svoju odluku je podelio sa svetom, ali onda je pretrpeo veliki napad.

Njegov konsultant mu je rekao da će morati da sačeka duže da hormoni počnu da deluju pre operacije. Ali onda je rekao: "Moći ćemo to da učinimo za vas. Potrudićemo se da budete srećni", priseća se 33-godišnji Kalvin.

Jedno od neizrečenih pitanja oko promene pola jeste da li društvene mreže igraju ulogu u povećanju želje za tranzicijom.

Društvene mreže "pogurale" želju za promenom pola

Za Kalvina, njegova zavisnička priroda i nemilosrdna potraga za lajkovima i pohvalama nesumnjivo su podstakli njegovu sve akutniju krizu identiteta. Njegov izbor bio je Facebook, gde je dokumentovao svaki detalj svoje tranzicije, od uzimanja estrogena do uklanjanja dlačica na telu, do armije od 150.000 ohrabrujućih pratilaca.

- Kada bih izrazio sumnju, rekli bi mi: "Nastavi, ostani to što jesi", priseća se on.

- Potvrdili su me i učinili da se osećam dostojnim kada sam mrzeo sebe. Ipak, njihovo odobravanje se pokazalo promenljivim. Šest meseci nakon te najave razgovora o operaciji, u februaru 2017, Kalvin im je rekao da odustaje od promene pola - i reakcija mnogih je bila nemilosrdna.

- Primao sam poruke u kojima me nazivaju lažovom i željnom pažnje. Jedna devojka mi je poslala poruku da kaže: "Promenila sam pol zbog podrške na mreži koju si mi dao. Kako se usuđuješ?" Osećao sam se kao da ono što imam da kažem više nije važno.

Sedam godina nakon što je prestao da uzima hormone, Kalvinovo telo još uvek svedoči o njegovoj "privremenoj" tranziciji. Koža na grudima mu je blago nategnuta od mesta gde je razvio tkivo dojke. Dlake na licu, tako dugo uklonjene laserom, ponovo rastu u pečatima. Bez obzira na to, on je zgodan čovek, sa uspešnom karijerom velnes trenera.

Konačno je prihvatio da je gej

Konačno pomiren sa svojom seksualnošću, već tri godine je u ljubavnoj vezi sa advokatom. Takođe ima iskrenu želju da spreči druge mladiće da ponove njegove greške. Dok Kalvin naglašava da će mnogi imati koristi od operacije promene pola, on brine da će drugi povezati depresiju i anksioznost sa potrebom za tranzicijom.

- Mislim da previše fokusiramo svoju energiju na to da budemo trans, i ovaj trend koji se svodi na pronalaženje novog identiteta, kaže on.

Umesto toga, smatra on, moramo se pozabaviti širom epidemijom mentalnog zdravlja među mladima.

- Društvene mreže su veliki deo toga, kaže on, dodajući da rodna politika ubeđuje ženstvene gej muškarce da sebi daju dijagnozu kao trans.

- "Dreg" je u trendu, biti kvir je u trendu. Pogledajte kastinge u modnom svetu i industriji zabave.

On je srednji brat od troje dece čiji je otac ostavio njihovu majku Lindu, 56, čistačicu, kada je imao tri godine. Kalvin je više voleo da se igra sa devojčicama u svojoj osnovnoj školi u Liverpulu i znao je kada je krenuo u katoličku srednju školu za sve dečake da je gej. Ali kao anksiozni tinejdžer, nikome nije rekao.

- Radije bih umro nego da iko sazna. Ionako su me maltretirali i nisam želeo da se ističem kao drugačiji, objašnjava on.

Tražeći utehu na nedeljnim časovima plesa koji su mu omogućili da izrazi svoju ličnost, došao je kod svoje majke sa 18 godina. Njen odgovor je bio: "Radi šta želiš, ali ne želim da spavaš sa svim vrstama muškaraca."

Iako je tada postao otvoreni homoseksualac, priseća se da se zbog tog razgovora osećao "kao loša osoba". Kalvinov ples doveo je do toga da je nastupio u dregu u noćnim klubovima u Liverpulu kao žena po imenu Kal:

- Shvatio sam da ako nosim perike i veštačke trepavice, ljudi su zainteresovani za mene. Mogao bih postati druga osoba.

Odao se porocima

Počeo je da pije alkohol, što je podstaklo i njegovu depresiju i egzibicionističku crtu. To mu je, zauzvrat, pomoglo da dobije ulogu u MTV rijaliti seriji iz 2013. godine "Beauty School Cop Outs", ucrtavajući bogatstvo osmoro mladih ljudi (uključujući tada nepoznatu zvezdu Goglboksa Skarlet Mofat) u školi lepote u Mančesteru.

Emisija je odbačena nakon prve sezone, ostavljajući Kalvinovu mladu karijeru slavnih ličnosti i preko 100.000 pratilaca na društvenim mrežama u opasnosti.

- Morao sam da budem u toku i pitao sam se šta moji pratioci na društvenim mrežama žele od mene. Primetio sam da kada sam počeo da objavljujem kao Kalvin, govoreći o mentalnom zdravlju, niko to nije želeo da čuje. Nisam dobijao praćenja, virale i lajkove. Kada je izašla moja ličnost Kala, ljudi su bili zainteresovani.

Kozmetičke kompanije su mu nudile tretmane u zamenu za publicitet kao influensera.

- Nisam radio. Snimao sam video snimke iz spavaće sobe iz detinjstva, pretvarajući se da je moj život fantastičan. Imao sam doktore estetike koji su mi nudili besplatan botoks i filere za usne. Dobio sam ekstenzije za kosu i trepavice.

Njegovi onlajn pratioci su toliko voleli transformaciju, da je počeo da se oblači kao žena van mreže.

- Kada sam depresivan i kada se šminkam, ljudi bi me zaustavljali i tražili slike. Osećao sam se vrednim. Počeo je da se poistovećuje sa video snimcima trans žena koje je gledao na Jutjubu, i njihovom pretpostavkom da se "ne osećaju gej, već da vole muškarce", dodajući:

- Počeo sam da se spajam na tačke i mislim: "To sam ja".

Kontroverzno, on opisuje postajanje trans kao "formu terapije konverzije, odvajanja od sebe da bih bio sa muškarcem koji me privlači", dodajući:

- Osetio sam olakšanje što sam mogao da iskorenim Kalvina.

Odmah su mu lekari ponudili pomoć

Kaže da mu nije ponuđena pomoć od svog lekara opšte prakse nakon što je najavio svoju nameru da promeni pol u aprilu 2014, pa se uputio na LGBT dobrotvornu organizaciju iz Liverpula, čiji je savetnik postavio niz "nejasnih" pitanja tokom dvosatne sesije.

- Pitala je da li se igram sa lutkama i da li postoje delovi mog tela koji mi se ne sviđaju. Rekao sam joj da sam stavljao penis među noge i pretvarao se da sam imao vaginu kao dete. Od kada sam razgovarao sa mnogim strejt muškarcima, shvatio sam da smo svi to radili, ali u to vreme sam mislio da je to dokaz da treba da budem žena.

Savetnik je rekao da je Kalvin možda trans i uputio ga je na kliniku za rodni identitet Tavistok NHS u Londonu - ali je postojala lista čekanja od 12 meseci, tako da Kalvin nikada nije imao nikakav kontakt sa njima. Umesto toga, nestrpljiv, počeo je da pije hormone da bi započeo svoju tranziciju, kupujući estrogen u onlajn apoteci za 32 funte mesečno, krajem 2014.

Započeo je svoju "uradi sam" fazu

Šokantno, on kaže da je potražnja za medicinskim tretmanom toliko velika da mnoge trans žene pribegavaju istom "uradi sam" pristupu, učeći koje hormone i doze da uzimaju na internetu.

On je svojoj majci rekao o svojoj odluci tek kada su hormoni stigli, i to putem videa, snimivši njenu šokiranu reakciju da se postavi na internet - u video snimku koji je takođe objavio vest da je on sada trans žena po imenu Kal svojim pratiocima na društvenim mrežama. Postao je toliko fokusiran na kreiranje sadržaja za svoje fanove na društvenim mrežama, da nije prestao da razmišlja o njenim osećanjima, priznaje.

- Živeo sam svoj život preko društvenih mreža, ponovo se autovajući kao trans aktivista.

Mama Linda je odbila da zove Kalvina njegovim novim ženskim zamenicama.

- Bio sam razočaran, ali sam pokušao da ne dozvolim da me to uznemirava, kaže on. Pošto je estrogen učinio da mu koža bude mekša i da se razvije tkivo dojke, naručio je blokatore testosterona iz iste onlajn apoteke.

Blokatori testosterona ubrzavaju efekat estrogena, ali mogu oštetiti broj spermatozoida i izazvati erektilnu disfunkciju. Za razliku od trans ljudi koji prijavljuju da mrze svoje telo od detinjstva, tek kada je Kalvinovo telo počelo da se menja, on je svesno odlučio da ga mrzi.

- Nikada nisam bio osoba koja bi se pogledala u ogledalo i bila zgrožena. Ali što sam više ulazio u identifikaciju kao trans žena, to je više zavladala rodna disforija. Počeo sam da mislim da mi je nos preširok i da istražujem rinoplastiku i operaciju feminizacije lica.

Njegov lekar opšte prakse je sada bio u obavezi da ga testira svakih šest nedelja na potencijalne neželjene efekte izazvane hormonima koje je uzimao, kao što su dijabetes i problemi sa jetrom.

Nije hteo na rekonstrukciju genitalija

Kalvin je smatrao da je rekonstrukcija genitalija "korak predaleko".

- Ako neko izgleda muževno ili deluje kao politička izjava, trebalo bi da to dovedemo u pitanje. Uvek sam koristio objekte samo s poštovanjem.

Pokušavajući da koristi toalet na aerodromu u Abu Dabiju, na putu za odmor na Tajlandu 2015. godine, prvo je doveo u pitanje svoj novi identitet.

- Osoblje nije znalo da li smem da koristim muški ili ženski toalet, tako da nisam išao u kupatilo tri sata. Osećao sam se poniženo.

Da bi izbegao da se ista stvar dogodi po povratku, vezao je kosu nazad i pustio da mu dlake na licu rastu. Kada je ponovo video olakšanje na licu svoje majke kada je ugledala svog sina kada se vratio u Liverpul, dodatno je posumnjao u svoju prethodnu odluku.



- Pomislio sam, možda ovo nije za mene“, priseća se on. Ali, izražavajući svoju zabrinutost na Fejsbuku, pozvan je da "prati svoje putovanje".

- Moji pratioce su mogli da budu kao ubice sa sekirama, ali su mi rekli da je to što radim odlično, a ja sam slušao.

Više je pio da bi smirio svoje sukobljene emocije

Pio je više da smiri svoje sukobljene emocije sve dok se jedne večeri u julu 2016. nije onesvestio nakon što je popio tri boce vina i flašu votke.

- Shvatio sam da moram da se otreznim da bih bolje razumeo sebe. Pohađanje programa od 12 koraka dalo mi je prostor da razgovaram o svojim zabrinutostima bez osuđivanja.

Kako je naučio da živi bez alkohola, pokrenuo je grupu za podršku u zajednici za transrodne žene. Priče koje je čuo na njihovim mesečnim sastancima bile su daleko od preuveličanih verzija ženstvenosti koje su on i neke druge trans žene predstavljale na društvenim mrežama.

- Ove trans žene su se borile da prežive. One su samo htele normalan život, a ne da ih gledaju kao "trans". Počeo sam da uviđam razliku između glamurizacije onoga što znači biti transrodna osoba na internetu i stvarnosti.

Ipak, tek nakon njegovog imenovanja na privatnu kliniku u Liverpulu da razgovara o izgradnji grudi tog avgusta, počeo je ozbiljno da razmatra svoju odluku. Vratio se u dobrotvornu organizaciju koja ga je prvobitno uputila na Kliniku za rodni identitet, da pita savetnika zašto ga nisu ispitali o razlozima koji stoje iza njegove želje za tranzicijom.

- Rekao je da im nije dozvoljeno, priseća se on.

Te jeseni je objavio vest da više ne želi da bude žena prijateljima i porodici.

- Kada sam rekao mami i starijem bratu da ponovo biram da budem Kalvin, rekli su da me vole i da su me uvek voleli. To je bilo sve što sam trebao da znam. Skupili smo se i razgovarali o tome kako su se oni osećali kada su me gledali kako sam u tranziciji na društvenim mrežama. Sada je naš odnos dobar.

Sledećeg februara, kada su efekti njegovih hormona nestali, a hijaluronski fileri rastvoreni, rekao je svojim pratiocima na Fejsbuku da ipak ne postaje žena.

- Dobijao sam poruke u kojima su me nazivali lažovom i prevarantom, što je bolelo, ali do tada sam odlučio da se odmorim od društvenih mreža. Shvatio sam da je najbolje da ovako promenim život u privatnosti, kaže Kalvin, koji je ovog puta svoje emocije zapisao u dnevnike, "ne da koristim kao ažuriranje statusa, već da razmislim o ovom putovanju sa samim sobom".

Tog juna se preselio u London i obučavao se za trenera svesnosti i traume. Tek nakon što se vratio na društvene mreže da bi detaljno blogovao o svojoj detranziciji, reakcija je počela ozbiljno da se zahuktava.

- Bila je 2020. godina i sve više mladih ljudi je počelo sa tranzicijom. Mislio sam da je važno da vide obe strane.



Tokom tri godine, izgubio je 40.000 pratilaca na društvenim mrežama kao rezultat.

- Stari ja bih imao napad panike, ali sada shvatam da me ti pratioci ne potvrđuju, kaže Kalvin, koji još uvek ima osnovnu grupu trans prijatelja.

- Oni poštuju moju priču koliko i ja njihovu.

Mnogi od njega traže savet

Privatno su ga kontaktirale trans žene i muškarci koji takođe dovode u pitanje svoju odluku i veruje da ih ima mnogo više u njegovoj situaciji.

- Trans devojka sa kojom sam nedavno razgovarao plašila se da priča o tome na društvenim mrežama. Ljudi kažu da postoji samo mali procenat onih koji se odluče na detranziciju, ali ja bih rekao da je to zato što se ljudi poput mene ne ubrajaju u statistiku jer nismo imali operaciju, i ne govorimo često.

Na sreću, njegovo telo nije pretrpelo ozbiljna oštećenja od hormona koje je uzimao, i on želi da kaže drugima koji nisu sigurni u svoju tranziciju da "samo zato što ste počeli da uzimate lekove ne znači da još uvek ne možete da promenite mišljenje".

- Nikad ne govorim šta treba ili ne treba da rade. Ja samo kažem: ''Ovo je moja priča i kako sam se osećao''. Takođe ga više ne uznemiravaju onlajn trolovi koji su se okomili na njega.

- Naučio sam da ne slušam mišljenja ljudi koje ne poznajem. Sve dok ljudi koje volim znaju ko sam, to je sve što je važno.

