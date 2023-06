Retka statua kineskog Bude mogla bi na aukciji da postigne cenu od MILION EVRA - Evo gde je pronađena

Aukcija će biti održana 13. juna u organizaciji aukcijske kuće Bonam, prenosi Rojters.

Prema podacima ove kuće, reč je o veoma retkoj drvenoj statui za koju se veruje da je deo seta, a koja je nastala u 12. ili 13. veku u doba dinastije Jin.

Statua je visoka nešto više od metra, a poslednji je put prodata jednoj porodici iz okoline Pariza 30-ih godina prošlog veka koja nije bila svesna njene vrednosti dok nisu pozvali procenitelja.

U svetu ima samo nekoliko ovakvih statua i mahom se nalaze u muzejima.

A rare Chinese Buddha statue thought to have been lost was recently found in the home of French family. It is expected to be auctioned off for 1 million euros. #China | #France | #Archaeology https://t.co/gAoxHdljfV