Naučnici oživeli lice Tutankamona - Ovo ga čini još zanimljivijim (FOTO)

Naučnici iz Brazila, Australije i Italije su, uz pomoć digitalnog modela, rekonstruisali Tutankamonovo lice od njegove mumificirane lobanje.

Rekonstrukcija je otkrila mladalačko i živahno lice faraona koji je umro u tinejdžerskom uzrastu pre više od 3.000 godina.

Brazilski grafički ekspert Cicero Moraeš, koji je koautor studije, saopštio je da mu Tutankamon izgleda kao mlad čovek nežnih crta lica.

"Gledajući u njega, više vidimo mladog učenika nego političara punog odgovornosti, što njegovu istorijsku ličnost čini još zanimljivijom", rekao je Moraeš.

King Tutankhamun's face is seen for the first time in over 3,300 YEARS https://t.co/kMnwNC0ISd pic.twitter.com/u2TBjqm30P