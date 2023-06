LAŽIRAO SVOJU SMRT, PA SE POJAVIO NA SAHRANI: Namera mu je bila da porodici održi lekciju

Muškarac iz Belgije izveo je prevaru života kada je lažirao sopstvenu smrt pa se pojavio na svojoj sahrani u helikopteru.

TikToker Dejvid Berten (45), zajedno sa suprugom i decom, odlučio se na nesvakidašnji potez kako bi prevario porodicu i video kome je zapravo stalo do njega.

Kako bi raširili vesti od njegovoj "smrti", jedno od njegove dece se na društvenim mrežama oprostilo od tate.

"Počivaj u miru tata. Nikada neću prestati da mislim na tebe. Zašto je život tako nefer? Zašto ti? Trebalo je da postaneš deda i imao si čitav život pred sobom. Volim te, nikada te nećemo zaboraviti", napisala je njegova ćerka, prenosi Times UK.

Na lažnoj sahrani, koja je održana prošlog vikenda u blizini grada Liježa, bilo je desetine prijatelja i članova porodice, od kojih su mnogi bili obučeni u crno. Oni su čekali da počne ceremonija, kada su odjednom videli da im se približava helikopter.

"Mrtav" čovek, zajedno sa kamerom, izašao je iz helikoptera i pozdravio okupljenje.

"Dobrodošli na moju sahranu", rekao im je on.

Nekima je laknulo kada su videli da je Dejvid živ i potrčali su da ga zagrle, dok su drugi ostali na parkingu, zbunjenim onim što se dešava.

Dejvid je na kraju objasnio da je to uradio jer mu se nije dopao način na koji ga porodica i prijatelji tretiraju.

"Često me boli ono što vidim u porodici, nikad me ne pozovu ni na šta. Niko me ne vidi. Svi smo se udaljili. Zato sam želeo da im dam životnu lekciju i da im pokažem da ne treba da čekate da neko umre da biste se sreli sa njima", rekao je on.

Berten, koji ima skoro 165.000 pratilaca na TikToku, rekao je da su mu se neki javili nakon prevare, dodajući da to dokazuje ko brine za njega.

