NAJPRE SVE IZNERVIRA, A ONDA IH ZASMEJE! Evo kako je jedan vozač objasnio ZAŠTO vozi ekstremno sporo: OSTAVIO HIT PORUKU NA ZADNJEM STAKLU! (VIDEO)

Jedan vozač u Velikoj Britaniji zalepio je "alibi poruku" na zadnji prozor svog automobila objašnjavajući zašto vozi tako sporo.



Kada su vozač i suvozač u automobilu iza njega videli njegovo opravdanje, snimili su video kojeg je do sad pogledalo gotovo pet miliona ljudi.



Na papiru je pisalo: ‘Oprostite! Imam devet negativnih bodova na vozačkoj dozvoli‘ (Sorry!! Nine points on licence).

Kada vozači u Velikoj Britaniji imaju devet kaznenih bodova, moraju biti itekako oprezni jer ako u roku od tri godine dobiju 12 bodova, preti im zabrana vožnje na šest meseci.



