AU, KAKAV ULOV! Pecaroš upecao soma dugog skoro 3 METARA - Ušao u vodu i borio se sa ogromnom ribom 43 MINUTA (VIDEO)

Italijanski ribar uspeo je da upeca nešto što bi mogao da bude najveći som ikada ulovljen, sa dužinom od 2,8 metara.

To je duže od bilo koje odrasle osobe u istoriji.

Ogromnog soma ulovio je italijanski pecaroš Alesandro Bjankardi u reci Po u severnoj Italiji.

Borio se sa zverom koja živi na dnu reke iscrpljujuća 43 minuta pre nego što ga je na kraju izvukao.

- Кada je to prvi put isplivalo na površinu, zaista sam shvatio da sam zakačio čudovište, adrenalin je počeo snažno da pumpa i strah da ću ga izgubiti umalo me je doveo u paniku. Sam sam se suočio sa najvećim somom kojeg sam ikada video za 23 godine - rekao je on, prenosi Dejli mejl.

Bjankardi je otkrio da je ogromni som delovao zapanjeno što ga je uhvatio na kolutu.

- Riba je stajala nekoliko sekundi pre nego što je počela veoma komplikovanu borbu. Tada sam odlučio da uđem u plitku vodu i pokušam da ga izvučem na obalu - rekao je Bjankardi.

Nakon impresivne borbe koja ga je bez sumnje dovela do teško zarađenog piva na kraju dana, Bjankardi je otkrio da njegovi pokušaji da upeca veliku ribu nisu bili uzaludni.

Кoliko je bila teška riba veličine titana ostaće misterija, jer se italijanski pecaroš plašio da bi se stres zbog vaganja ogromne zveri mogao da bude prevelik za ribu.

- Bio sam veoma radoznao oko težine, ali sam se plašio da će to previše opterećivati retki primerak, pa sam odlučio da ga bezbedno pustim. - rekao je on.

Biancardi je profesionalni ribolovac koji se takmiči sa MADCAT ribolovnim timom.

MADCAT kaže da će ova ogromna riba oboriti svetski rekord Međunarodnog udruženja lovnih riba u dužini.

Ona uveliko nadmašuje trenutni rekord, koji drži još jedna riba koja je takođe izvučena iz reke Po 2010. godine, za neverovatnih 40 centimetara.

Ali, pošto je Bjankardi pustio ribu nazad u Po, neverovatan ulov se zapravo neće računati.