NEŠTO NAJSLAĐE ŠTO ĆETE DANAS VIDETI! Pas hteo da pojede pčelu, a onda je 'dobio po njušci' REZULTAT JE URNEBESAN! POGLEDAJTE GA (VIDEO)

"Pas je hteo da pojede pčelu. Ovo je rezultat", piše u opisu objave koja je u samo jednom danu prikupila više od 9.4 miliona pregleda.



"Koliko je sladak", "Ovo sam ja", "Malo je smešno", "Izgleda kao veverica", "Pčela je pojela njega", "Osećam grizu savesti jer se smejem", "Jadna beba", "Kako mi ga je žao", samo su neki od komentara.

The dog wanted to eat the bee...and the result! 💕😂 pic.twitter.com/zgDFF7p2U4