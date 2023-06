MA DA LI JE OVO MOGUĆE!? Turista fotografisao jezero Loh Nes i uočio NEŠTO OGROMNO kako se pomera ispod vode! JEZA (FOTO)

Navodi se da su Etijen Kamel, farmaceut iz francuskog grada Liona i njegova supruga Elijan fotografisali to jezero u blizini Invermoristona, kada su navodno videli Nesi kako pliva odmah ispod površine vode.

- Bilo je prilično čudno. Ja sam čovek od nauke i nikada nisam verovao da je čudovište iz Loh Nesa praistorijska životinja. Međutim, video sam dugačku senku dok sam fotografisao jezero. Pozvao sam suprugu i oboje smo uočili da se senka pomerila - rekao je Kamel.

On je dodao da je pomislio da se možda radi o senci oblaka ili čamcu, ali nijednog ni drugog nije bilo u blizini.

- Bilo je manjih talasa, kao da se nešto pomeralo. To nešto je bilo dugačko između 15 i 20 metara i bilo je udaljeno oko 150 metara. Bilo je prilično čudno, a zatim je nestalo - naveo je farmaceut.

