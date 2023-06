VELIKA RETRO-KLABING ŽURKA I 'BAJKA BESPOVRATNOG VREMENA' 22. JUNA U BARUTANI

Da li ste nekada izlazili u čuvene diskoteke “Šećer” i “Cepelin”, klubove “Akademija”, “Zvezda”, “Soul Food”, “Industrija”, “Omen” ili “Sara”? Ako jeste, možda ćete se prepoznati u scenama filma “Bajka bespovratnog vremena”, a svakako ćete uživati u velikoj retro-klabing žurci koja će vas vratiti u najlepše trenutke koje ste mogli doživeti tokom sumornih 90-tih godina.

Posle odlaganja zbog kiše velika retro-klabing žurka i premijera filma “Bajka bespovratnog vremena” će biti održani u četvrtak 22. juna od 20.30h u klubu Barutana. Ulaznice za premijeru filma su rasprodate, a u prodaji je još mali broj karata za žurku koja će početi u 23h. Duh i muziku bespovratnog vremena u Barutanu će vratiti DJ-evi:

Banyan, Pookie, Coba, Goran Zmix Kovačević, Lale, Mark Wee, Mashala, Peppe, Slavka, Spin, Vlada Eye. Ulaznice za žurku se mogu kupiti online preko cooltix.rs po ceni od 500 dinara.

Pored reditelja Pavla Terzića film “Bajka bespovratnog vremena” potpisuju i produkcijske kuće TAG media i Technokratia, a film je poržao Filmski centar Srbije.

Beograd je krajem 60-ih godina prošlog veka bio jedan od samo nekoliko svetskih metropola koji je imao diskoteku, a 90-ih godina u Beogradu je počela da se stvara scena koja je bila utočište i beg od mračnih vremena i ratova. U vremenu kada je Srbija bila pod sankcijama i dok su gradovi bili bombardovani a narod dane provodio na ulicama i u skloništima, neki ljudi svoju sreću su pronašli u tek začetoj “rave” supkulturi.

"Nismo se plašili za život jer smo valjda kapirali da niko neće da gađa Industiju", "Krene sirena, onda si ti negde pod zemljom, i onda toliko gruva bas da ti ne čuješ kad negde grune bomba", "Tih 78 dana je party town bio, svi smo živeli kao da je svaki dan poslednji" – samo su neke od izjava koje se mogu čuti u filmu.

O tome kako su nastajali klabing, DJ-ing, tehno, haus ili rejv scena u Srbiji, svedoči 125 sagovornika, aktera i savremenika tog vremena, kao što su: Lazar Šećerović, Zoran Modli, Boban Petrović, Petar Janjatović, Dragan Ambrozić, Slobodan Nešović Loka, Miško Bilbija, Dušan Kaličanin, Gordan Paunović, Boža Podunavac, Vlada Janjić, Sergej Stojanović, Marko Vajagić, Vladimir Ilievski, Đorđije Stajkić, Pero Di Reda, Suzana Zlatanović, Slobodan Brkić, Srđan Veljović, Maja Atanasijević, Milan Todorović Fič, Dejan Vučetić Vuča, Slavica Duković, Rade Vučković, Milica Cerović, Slobodan Vujošević, Mikica Popović, Aleksandar Pavić, Branko Rosić, Uroš Đurić, Zoran Panjković, Tomislav Grujić, Ana Martinoli, Predrag Vukčević, Marko Nastić, Dejan Milićević, Marko Milićević i mnogi drugi. Takođe u filmu su i arhivski intervjui koji do sada nisu javno prikazani, i to: Lauren Garnier, Keith Flint - The Prodigy i Richard Hall - Moby.

Film je u maju mesecu imao festivalsku premijeru na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma “Beldocs” i tim povodom je selektor festivala Igor Stanojević izjavio:

“Devedesetih je u Srbiji malo šta funkcionisalo, ali samonikla scena elektronske muzike bila je jedna od upravo takvih stvari. Film Pavla Terzića gleda unazad, u jedan od retkih delova tih crnih vremena kojeg zapravo želimo da se setimo.”