Prva Tinder kampanja za zapošljavanje u regionu: KAKO PREKO DEJTING APLIKACIJE DO POSLA U KREATIVNOJ INDUSTRIJI?

Da li ste nekada čuli da je neko našao pravu ljubav na Tinderu? Verovatno jeste, ali pravi posao na dejting aplikaciji – sigurno da ne. Nismo ni mi, sve dok tokom juna na pomenutoj aplikaciji nisu osvanuli neobični profili sa porukama: „Tražimo naložene“, „Ko kaže da uživanje mora da traje kratko?“, „Ako voliš vezivanje, ovo je mesto za tebe“…

U pitanju je prva kampanja za zapošljavanje u regionu, objavljena isključivo na Tinderu. Iza ovog inovativnog i potpuno neočekivanog pristupa u pronalaženju novih kadrova stoji agencija New Media Team, jedan od lidera u oblasti integrisanih komunikacija u regionu.

Kampanja je nastala iz potrebe da se osveži pristup u traženju novih zaposlenih, koji su se umnogome zasitili standardnih oglasa za posao. Osmišljena je tako da targetira različite starosne grupe na pomenutoj dejting aplikaciji, plasiranjem poruka kreiranih tako da privuku pažnju svake od njih.

„Pronalaženje i zapošljavanje kvalitetnih ljudi je naš imperativ, jer nam upravo snaga tima obezbeđuje lidersku poziciju na tržištu. Izabrali smo Tinder kao kanal jer je svež - ljudi su tamo sa namerom da pronađu, ne samo nove emotivne partnere, već da se druže i upoznaju, te smo i mi hteli da im se predstavimo i ponudimo im nove prilike za posao. Kreativni tim je pažljivo birao rešenja prilagođena duhu ove mreže - možda su neka i za nijansu rizičnija, ali smo odavno svesni da pažnju publike više ne mogu da privuku klasični vizuali i copy-ji“, rekla je Aleksandra Radujko, osnivačica i direktorka agencije New Media Team i dodala da se radi o zero budget kampanji, budući da je kompletnu kreativu radio agencijski tim - od osmišljavanja ideje, art direkcije, preko produkcije foto sadržaja, pisanja copy-ja, do samog plasmana na Tinderu. „Zaista smo uživali u celokupnom procesu, a u prilog govore i reakcije i prijave koje su premašile sva naša očekivanja. Ovo je za naš tim pre svega jedna velika avantura i verujemo da će ona tek pokazati svoj pun potencijal na duge staze“, zaključila je Radujko.

Princip na kom je ideja bazirana, veoma je jednostavan i u potpunosti u skladu sa Tinder platformom – swipe desno sve zainteresovane uvezuje, ili Tinder „jezikom“ match-uje, sa agencijom i daje im više informacija o otvorenim pozicijama; swipe levo i kampanja odlazi u zaborav, zajedno sa ostalim neželjenim profilima.

Kroz šaljiva imena profila i njihove opise transparentno je predstavljeno da se radi o projektu zapošljavanja sa veoma jasnom namerom – da zaintrigira i motiviše korisnike Tindera koji se bave poslovima iz oblasti PR-a, marketinških komunikacija, digitalnog i influenser marketinga, dizajna, eventa i produkcije, da se prijave za otvorene pozicije. Naravno, zahvaljujući viralnom efektu koji je postignut, prijave stižu sa svih strana.

Ostaje samo da se vidi ko će od kandidata biti pravi „match“.