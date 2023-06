3 ZNAKA OVE NEDELJE OČEKUJE SUDAR SA SUDBINOM: Isplivaće tajne iz prošlosti i mračne strane ličnosti, spremite se na veliki preobražaj!

Tranziti koji se dešavaju u nedeljni od 26. juna do 2. jula posebno će uticati na pojedine znake Zodijaka.

Energija je ove nedelje veoma introvertna. Takođe je dobro vreme da podelite tajne sa onima sa kojima ste bliski. Za neke od vas sada je vreme da se fokusirate na ono što želite da postignete u životu. Većinu ljudi ove nedelje očekuje sudar sa sudbinom, a za neke od nas je to romansa života. Tranzitni Mesec će ove nedelje obići Vagu, Škorpiju i Strelca. Ako ste vatreni znak, sada je vreme da pronađete unutrašnji mir i uzemljite se. Previše energije će doneti sukobe. Ako ste vazdušni znak, pogubno ponašanje će vas uništiti. Ako ste zemljani znak, potražite savet od svojih starijih, čak i ako se uvek ne viđate s njima. Oni će otkriti stvari koje nikada niste razmatrali. Ako ste vodeni znak, ova nedelja je savršena za prepuštanje nostalgiji i gledanje TV emisija i knjiga koje imate na listi za gledanje.

Tri znaka horoskopa posebno će osetiti snagu pozitivne nedelje koja je pred nama. Srećna Republika otkriva kome će se sreća osmehnuti već danas.



Škorpija

Unutrašnja transformacija je glavna tema ove nedelje za Škorpije. U ovom trenutku ulazite u mračnu stranu. Za to je potrebna hrabrost. Nisu svi voljni da se suoče sa svojom senkom ili zagledaju u ponor. Vi ste odlučni i intuicija vas je gurala na ovo. Za neke ovo nije unutrašnja transformacija, već romantično iskustvo koje budi nove stvari. Niste sigurni kuda će to odvesti, ali hrabro pratite konce do njegovog sudbinskog kraja. Mesec u Škorpiji i Jupiter u Biku su vam glavni pokretači ove nedelje. Osećaćete da kontrolišete svoje emocije ili sebe, ali i da je većina okolnosti koja vas okružuje u stvari van vaše kontrole. Uran u Biku ima potencijal da malo otežava iskustvo. Sve dok se oslanjate na intuiciju i sledite ono što vam se čini ispravnim, spoljašnje okolnosti neće moći da vas sklone sa pravog puta. Vaša unutrašnja snaga vas pretvara u nesalomivi čelik.

Rak

Stara sećanja će doći na naplatu ove nedelje. Napravili ste neke greške u prošlosti. Možda ste napravili neke izbore koji nisu bili baš dobri za vas. Za neke će nova odluka ili izbor pokrenuti staro sećanje. Plašićete se ponavljanja istorije. Merkur će ove nedelje preći u Raka. Uz Sunce trenutno imate neke moćne planete u svom krugu. Sve dok ostanete usredsređeni na sebe, bićete dobro, čak i kada se osećate izuzetno raspoloženo. Za većinu vas pomoć je samo jedan poziv. Za druge, nećete morati ni da tražite pomoć, univerzum će je sam poslati. Samo budite svesni dinamike Sunca, Meseca i Plutona. Ako je moguće, nemojte se baviti politikom ili igrom moći sa ljudima koji su ispoljili već neke znake upozorenja u svom ponašanju i imaju toksičnu podlogu. Mnogi od njih kriju svoje pravo ja iza prijatne maske. Ako se previše angažujete ta maska će pasti, a vi ćete imati previše nepotrebne drame na rukama.

Strelac

Ove nedelje se radujemo budućnosti i pitamo se kuda srce želi da nas vodi. Neki od vas trenutno prolaze kroz intenzivan sjaj. Prva polovina nedelje biće vam pomalo dosadna. Tempo će se povećati blizu drugog dela sedmice. Zanimljivi ljudi i iznenađenja su na putu. Za neke od vas događaj koji uključuje druge članove porodice biće samo blagoslov koji vam je potreban. To može biti venčanje rođaka ili neka druga proslava. Ako ste slobodni, šanse da ove nedelje upoznate značajnu srodnu dušu su veoma velike. Naročito 29. juna tokom konjunkcije Sunca sa Merkurom u Raku. Pozitivna energija ove nedelje je savršena da unesete još više pozitivne energije.

Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na Telegramu i Vajberu.

Autor: