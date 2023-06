PREMINUO NOBELOVAC DŽON GUDINAF, JEDAN OD TVORACA LITIJUM-JONSKE BATERIJE - Bio je veliki humanista, a napustio nas je u 101. godini!

Britansko-američki naučnik Sten Vitingam, koji je zajedno sa Gudinafom dobio Nobelovu nagradu, je bio prvi koji je otkrio da titanijum sulfid može da služi kao katodni materijal za skladištenje litijuma, a Gudinaf je usavršio ovo otkriće katodom na bazi kobalta. Litijum-jonske baterije se danas pre svega koriste za mobilne telefone i električna vozila (EV) i moderni život je bez njih teško zamisliv.

Today, we are celebrating the extraordinary life of John Bannister Goodenough (1922-2023), co-inventor of lithium-ion batteries.



In 1980, his ground breaking work at the Inorganic Chemistry Laboratory, University of Oxford, resulted in a breakthrough in battery materials.(1/2) pic.twitter.com/afaZe0FaeF