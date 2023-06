Američka modna dizajnerka Džil Dod (58) prvi put je postala poznata široj javnosti nakon što se odrekla svega i osamdesetih godina preselila u harem kontroverznog arapskog šeika Adnana Kašogija.

Ona je danas uspešna poslovna žena i osnivačica poznatog brenda Roxy, a o svojoj vezi sa milionerom i trgovcem oružja pisala je u svojoj knjizi "Valuta ljubavi: Hrabro putovanje u potrazi za ljubavlju" iz 2017. godine.

Džil Dod, koja je i majka troje dece, sada je u podkastu "60 minuta" otkrila još detalja o životu u haremu. Kako je ispričala, upoznala ga je početkom osamdesetih godina na jednoj proslavi u Kanu dok se bavila manekenstvom.

Tada je imala 20 i po sopstvenom priznanju - bila je jako naivna. Već prvi susret obežio je jedan veoma čudan i bizaran detalj. Šeik joj se predstavio tako što se isekao i sopstvenom krvlju na njenoj ruci napisao "volim te".

- Povukla sam rukav i on je napisao "volim te". Bila sam šokirana. Pomislila sam "Bože, to je krv", ali sam istovremeno mislila da je to slatko i duhovito - rekla je Džil.



U trenutku kada su se upoznali šeik je već bio oženjen i imao je petoro doce, ali je imao pravo na 12 žena "za zadovoljstvo" pored zakonite supruge.

Vrlo brzo Džil Dod postala je deo njegovog harema. Živela je u njegovim luksuznim odajama u Saudijskoj Arabiji i čekala da dođe na red za seksualni odnos sa milijarderom.



- Nikada nisam smatrala da sam ku*va i dalje to ne mislim - kaže Džil Dod, svesna da je u neverovatnom luksuzu uživala zahvaljujući seksualnoj vezi sa kontroverznim trgovcem oružja.

Pre nego što su započeli romansu, potpisali su ugovor.

"Želim da brinem o tebi i želim da potpišem petogodišnji ugovor sa tobom. Obezbediću ti sve što želiš, a ti ćeš mi biti na usluzi 24 sata dnevno", opisala je njegove reči.

Pristala je na njegove uslove, a godinama su kasnije zajedno odlazili na glamurozne zabave sa političarima i članovima kraljevskih porodica, na kojima je neretko bilo i droge.

- Rekreativno smo koristili kokain. Zaključali bismo se u sobu danima, vodili bismo ljubav, jeli, a naš lični kuvar nam je donosio hranu - kaže Džil i dodaje da "veruje da je bila zaljubljena u njega".

Zbog te ljubavi koju je osećala prema njemu kaže da joj nije žao godina koje je provela kao deo njegovog harema.

- Bilo je divno, jednostavno smo se topili zajedno. Bio je sjajan ljubavnik, sve je bilo prelepo - kaže ona.



Ipak, sedam godina nakon toga, Džil je donela odluku da napusti njegov harem i u potpunosti preokrene svoj život.

Udala se, rodila troje dece i pokrenula popularni brend od kog danas zarađuje, a često je po tom nadimku i prepoznaju, piše "Stil".

Njen kontroverzni ljubavnik preminuo je nekoliko dana nakon objavljivanja njene knjige u 81. godini.

Autor: