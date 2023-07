HIT PRIČA! TURISTA OTIŠAO IZ LAS VEGASA BOGATIJI ZA VIŠE OD MILION DOLARA: Rešio da OKUŠA sreću na aerodromu, a onda... NEVERICA! (VIDEO)

Međunarodni aerodrom "Hari Rid" potvrdio je da je "jedan srećnik" osvojio 1,3 miliona dolara dok je na terminalu 1 igrao igru "Točak sreće".

Scenu džekpota je snimila kamera, a video je na Tviteru podelio korisnik Derek Nikoleto.

"Neko je upravo osvojio džekpot od 1,3 miliona na automatu na aerodromu", napisao je Nikoleto u opisu snimka.

Nije poznato ko je srećni turista, kao ni to odakle je.

Someone just won the 1.3 million jackpot on the slot machine at the airport! pic.twitter.com/muhQyn6JDU