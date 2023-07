Veštačka inteligencija može da pomogne u lečenju tumora na mozgu?

Da bi bezbedno uklonili gliom a da ne oštete moždano tkivo, neurohirurzi moraju da imaju gomilu informacija koje često ne mogu da dobiju sve dok se pacijent ne nađe na operacionom stolu

Nova alatka sa veštačkom inteligencijom mogla bi da pomogne neurohirurzima da leče moždane tumore, navodi se u studiji Medicinske škole Harvarda, a prenosi Gardijan.

Neuronaučnici se decenijama trude da bolje razumeju gliom, što je termin za najčešće moždane tumore.

- Različite vrste glioma zahtevaju različite vrste operacija – rekao je Kun-Hsing Ju, profesor Medicinske škole Harvarda i jedan od autora studije.

Da bi bezbedno uklonili gliom a da ne oštete moždano tkivo, neurohirurzi moraju da imaju gomilu informacija koje često ne mogu da dobiju sve dok se pacijent ne nađe na operacionom stolu.

- Kada operišu tumor na mozgu kod pacijenta, doktor šalje uzorke tkiva patološkoj laboratoriji kako bi dobio što brži odgovor. Patolog može da pomogne u otkrivanju da li se seče pravo tkivo i koji specifični tumor pacijent ima – rekao je Ju.

U najboljim medicinskim ustanovama, dodaje on, patolog analizu može da završi za 10 do 15 minuta. I sve to dok je pacijentu lobanja otvorena.

- Ovaj proces nije otporan na greške. Patolozi moraju da ostave sve drugo i da se bave prvenstveno onim sa aktivne operacije. Ljudi su pod stresom i kvalitet slajdova nekad nije sjajan, pa povremeno imamo pogrešne dijagnoze zbog prebrzog procesa – objašnjava Ju.

On i njegov tim otkrili su da mašinsko učenje, grana veštačke inteligencije u kojoj tehnologija uči bez eksplicitnih instrukcija programera, može da pomogne da analiza glioma bude brža i tačnija. Tehnologija bi skratila vreme provedeno na operacionom stolu.

Dr Den Kejhil, neurohirurg Opšte bolnice Masačusetsa, rekao je da je preciznost nove alatke sa veštačkom inteligencijom „impresivno, i mnogo bolje od klasičnih tehnika analize glioma“. Kako dodaje, optimalni tip operacije je različit pristup za svakog pacijenta, a to mnogo zavisi od podvrste glioma“.

Ju pretpostavlja u studiji da ova tehnologija neće biti spremna za kliničku upotrebu još nekoliko godina, jer alatku mora da odobri Administracija za hranu i lekove. Ali ova ideja nije potpuno nova, sličnu su imali i istraživači iz Londonda, koji su razvili alatku sa veštačkom inteligencijom kako bi brže i bolje identifikovali tip kancera.

- Neophodna nam je veštačka inteligencija da rešimo rak, a može da bude rešen pomoću veštačke inteligencije – rekao je Peter Kečemeti, mađarski kompjuterski naučnik, koji se bavi razvojem veštačke inteligencije.

