Napravljen uređaj koji DETEKTUJE KORONU u bilo kojoj prostoriji - I to za samo 5 minuta

Pandemija kovida 19 je završena, ali naučnici sada traže brži i efikasniji način da se u zatvorenom prostoru detektuju virusi.

Kombinujući postojeći napredak u tehnologiji uzimanja uzoraka aerosoli i ultraosetljive tehnike bioenzora, istraživači sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu stvorili su monitor koji u realnom vremenu može da detektuje bilo koju varijantu virusa SARS-CoV-2 u prostoriji u roku od oko pet minuta, navodi se u saopštenju Univerziteta.

Jeftin i siguran uređaj mogao bi da se koristi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama, školama i javnom prostoru da se detektuje korona i potencijalno otkrivaju drugi respiratorni virusi poput gripa. Rezultati na monitoru, za koji kažu da je najosetljiviji monitor koji postoji, objavljeni su u žurnalu Nature Communications.

- U ovom trenutku ne postoji ništa što nam u trenutku može reći koliko je bezbedna neka prostorija. Ako ste u prostoriji sa 100 ljudi, ne želite da pet dana kasnije saznate da li ćete se razboleti ili ne. Ideja je da ovaj uređaj skoro u realnom vremenu, na svakih pet minuta, može da vam kaže da li u vazduhu ima virusa – rekao je Džon Sirito, profesor neurologije na Medicinskoj školi Univerziteta Vašington u Sent Luisu, navodi se u saopštenju.

On i Karla Juede, profesor psihijatrije na istoj školi, razvili su ranije biosenzor sa mikro-imunoelektrodama koje detektuju amiloid betu kao biomarker Alcajmerove bolesti, a onda su se zapitali da li mogu da ga konvertuju tako da detektuje SARS-CoV-2. Kontaktirali su Rajana Čakrabartija, profesora sa Inženjerske škole Mekelvi, i Džozefa Patuserija, njegovog saradnika iz laboratorije, jer su se bavili pravljenjem instrumenata za merenje otrova u vazduhu.

