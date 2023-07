OVA BAKA TEK SA 90 IDE U PENZIJU - Radila čak 74 godine, nijednom nije otišla na bolovanje, niti je propustila radni dan! (VIDEO)

Melba Mibejn je 90-godišnja prodavačica iz Teksasa, a konačno je dala otkaz u robnoj kući "Dillard’s" nakon što je onde radila pune 74 godine.

Predana radnica prvo je počela u toj robnoj kući kao radnica u liftu davne 1949. godine. U to vreme imala je samo 17 godina. Posle toga je unapređena na posao u delu za kozmetiku.

- Iako se vremena menjaju, sve se promenilo od onda kad je krenula da radi ovde do danas, kad je svet mnogo moderniji, njene vrednosti i vrline i dalje stoje kao najvažnije - komentarisao je upravnik robne kuće Džejms Sinc za Fox News.

Mibejn je bila zvezda kozmetičkog odeljenja, uvek nasmejana i pozitivnaprema svakome ko uđe. Nikad nije izostajala s posla ili bila bolesna.

90-year-old Melba Mebane finally called it quits and retired from her retail job at Dillard’s department store after working there for an astonishing 74 years 🎉❤️ pic.twitter.com/6Prx2M6GXm