OVO JE NAJVEĆI PITON SVIH VREMENA - Pogledajte borbu čoveka i gladne nemani, ščepao ga za glavu i jedva ga drži (VIDEO)

Jedan mladić uhvatio je zvanično najdužeg burmanskog pitona na Floridi!

Džejk Valeri (22) uhvatio je jezivog gmaza u ponedeljak u nacionalnom rezervatu nadomak grada Nejplsa na Floridi.

Valeri i njegov drug Stiven Gauta odneli su uhvaćenu ženku u centar za zaštitu prirode gde je zvanično izmereno da je piton dugačak pet metara i 80 centimetara i težak 57 kilograma.

Dva najduža burmanska pitona u istoriji uhvaćena su na jugu Floride. Najveći burmanski piton uhvaćen je prethodno oktobra 2020. godine 50 kilometara zapadno od Majamija i bio je dugačak pet metara i 71 centimetar.

🚨🇦🇺🐍 A scary moment a six metres long Burmese python caught by a 22 year old snake hunter in South Florida, Australia. pic.twitter.com/0WLcqZejHV — Terror Alarm (@Terror_Alarm) 14. јул 2023.

- Sjajno je što smo imali mogućnost da utičemo na životnu sredinu Južne Floride. Volimo ovaj ekosistem i trudimo se da ga sačuvamo što je više moguće - rekao je Valeri za sajt centra za zaštitu prirode koji radi na kontroli pretnje od invazivnog burmanskog pitona.

Valeri je priznao da je hvatanje tolike zmije veličine bilo ludo i veoma haotično, ali je naglasio da mu je to bio i san.

- Znao sam da smo sposobni za to, ali nisam znao da će se to dogoditi. Prošle godine smo moj rođak i ja uhvatili zmiju dugu skoro pet i po metra i shvatili smo da možemo da se nosimo sa zmijom te veličine - rekao je Valeri koji lovi zmije od 2020. godine.

Opisao je borbu sa monstrumom koja je zabeležena i na video snimku.

The longest Burmese python caught in Florida has been documented. Watch full video here: https://t.co/xVNblFVT2d pic.twitter.com/XEd15wljqH — Conservancy of SWFL (@ConservancySWFL) 13. јул 2023.

- Uhvatio sam je na početku za rep. A onda je jedan od mojih prijatelja uzeo mrežu i pokušao da joj prekrije glavu i brzo smo shvatili da to nije pobednička strategija. To je jedina zmija koja me je toliko uplašila da nisam znao šta da radim - rekao je mladić.

Na snimku se vidi da mladić jedva sa dve ruke drži za glavu pitona koji se odmah obmotao oko njega.

- O moj Bože - uznemireno viču ljudi sa snimka dok se mladić rve sa gmazom.

Valeri je naglasio da je zabrinjavajuće to što zmije svake godine postaju sve veće i da treba da velike ženke budu izvučene iz ekosistema pre nego što polože jaja.

Piton rekordne veličine mogao bi da pomogne stručnjacima da saznaju više o ovoj vrsti.

WOW! Burmese python measuring *19 FEET* was just caught in Collier County, longest snake ever recorded in Florida. They are invasive and harmful to our local ecosystem. Credit: @gladesboys 🐍😳 @WINKNews #Florida #snake pic.twitter.com/CSaXqViogg — Matt Devitt (@MattDevittWINK) 13. јул 2023.

- Imali smo osećaj da pitoni mogu da postanu ovoliko veliki i sada imamo jasne dokaze. Njen genetski materijal može se pokazati vrednim za eventualno razumevanje populacije Južne Floride. Rezultati će biti distribuirani za naše istraživanje - rekao je biolog Jan Isterling za US tudej.

Isterling je dodao da je uhvaćena ženka već snela oko 100 jaja i da je bila u potrazi za sledećim obrokom.

Ostali stanovnici Florida inače imaju priliku da sami love pitone, a lov je dozvoljen od 4. do 13. avgusta. Desetodnevni izazov nudi nagradu od 10.000 dolara i predstavlja napor koji pomaže u zaštiti retkog staništa Everglejdsa i životinja koje tamo žive od invazivnih zmija.