NIKADA NE BISTE POGODILI! Pogledajte koje POTZNATE LIČNOSTI su isto godište kao BRED PIT - Opšti haos na mrežama (FOTO)

Bred Pit je zaprepastio fanove tokom vikenda kada se pojavio na finalu Vimbldona na kom je igrao Novak Đoković.

Ljudi širom sveta očarano su posmatrali glumca koji je uživao u meču, pio napitak iz limenke i jeo čips - i ništa više nije morao da radi da bi žene odlepile. Breda, koji 18. decembra puni 60 godina, od tada upoređuju sa mnogim slavnim ličnostima koje su isto godište, ali i mlađi.

Breda Pita uporedili su sa njegovim likom sa ekrana Bendžaminom Batonom, likom koji se rodio kao starac i postajao sve mlađi s godinama.

Oskarovac je izgledao fenomenalno i mamio uzdahe u plavoj polo majici i košulji.

Nakon što su Bredove fotografije sa turnira osvanule i na mrežama, fanovi su komentarisali njegov poletni izgled dok je uživao u meču. Komplimenti su se samo nizali i mnogi su rekli da izgleda kao da će zauvek biti mlad.

Iako je Bred vrlo verovatno blagosloven izvorom mladosti, zna se i da je holivudskoj zvezdi malo pomogao hirurg.

Ovo su javne ličnosti koje su rođene iste godine kad i Bred Pit (1963.)

Boris Džonson

Borisa je, 59, Laburistička partija istorijski ismejala zbog njegovog "ofucanog" pojavljivanja tokom e-poruke širom partije upućene članovima 2019. i od tada se njegov izgled redovno komentariše tokom svakog pojavljivanja.

Brad Pitt and Boris Johnson are both 59 years of age. pic.twitter.com/HOhMzny3Qm

Bivši premijer je takođe nedavno govorio o tome kako je probao čudesni lek za mršavljenje nakon što je primetio smanjenje struka svog kolege. Boris je priznao da je želeo da prekine svoje "napade na frižider" sa sredstvom za suzbijanje apetita, ali je priznao da mu to na kraju nije uspelo.

Boris Johnson & Brad Pitt are the same age. Cheers. pic.twitter.com/zavhbC1T9N

Džef Bezos

Džefov izgled doveden je u pitanje pre nekoliko godina kada su njegove dramatično napućene usne i super glatki, zategnuti obrazi izazvali glasine da je uradio estetsku operaciju.

Najbogatiji muškarac na svetu izgledao je drugačije – uglavnom naduvenije – na fotografijama i video-snimcima snimljenim posle njegovog puta u svemir.

Rasel Krou

Rasel Krou je stekao slavu igrajući Maksimusa u bolkbasteru "Gladijator" iz 2000. godine. Ali dve decenije kasnije, 59-godišnji glumac prihvatio je daleko opušteniji izgled i sada je jedva prepoznatljiv u poređenju sa svojim slavnim danima.



Dobitnik Oskara pokušavao je da se vrati u formu, nakon što se ugojio da bi igrao psihotičnog progonitelja u trileru "Unhinged". Glumcu "Beautiful Mind-a" nije strano da menja svoju figuru u zavisnosti od uloge koju igra. Glumio je bivšeg predsednika i generalnog direktora Foks njuza, Rodžera Ejlsa, u seriji "The Loudest Voice". Ova uloga zahtevala je od njega da se značajno ugoji i nosi "debelo odelo".

A, s obzirom na to da je i Bredli Kuper bio na istom meču, mnogi su poredili izglede ova dva glumca iako je Bredli od Pita mlađi oko 11 godina - a kao da između njih dvojice nema ni dan razlike.

In the papers today: Brad Pitt, eyecatcher at Wimbledon...

10 years ago: two eyecatchers at Wimbledon

Bradley Cooper and te one and only... pic.twitter.com/Vnf8tCtqzm