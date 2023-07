U AUSTRALIJI PRONAĐEN SKELET MISTERIOZNOG BIĆA: Kit, sirena, delfin, čovek? OPŠTA POLEMIKA NA MREŽAMA (FOTO)

Društvenim mrežama kruže fotografije ostataka “misterioznog bića” koji su otkriveni u Australiji. Nesvakidašnji prizor prvo je osvanuo na Facebook stranici “Marine Biology” i izazvao pometnju među korisnicima.

“Izgleda kao sirena”, napisala je Bobi Outs (34) koja je pronašla ostatke. “Šetala sam plažom i naišla na nešto što je ličilo na ljudsku lobanju. Deluje kao da ima izduženu vilicu, kosu, rep ili neku vrstu udova”.

Žena se obratila korisnicima društvenih mreža u nadi da će razotkriti misteriju, prenosi New York Post.

Znatiželjnici su ponudili brojne teorije, a neki posavetovali da odmah pozove policiju “jer ostaci deluju kao ljudski”.

S druge strane, brojni komentari ukazuju da je Bobi pronašla ostatke “mrtve foke, morskog lava ili možda delfina”.

