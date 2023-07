ZAŠTO BI OVO IKO RADIO? Muškarac pokušao da OBORI REKORD i plače 100 sati BEZ PRESTANKA: Odmah se oglasio GINIS - USLEDIO ŠOK! (FOTO)

Tembu Denijel, komičar iz Nigerije, nedavno je pokušao da postavi nesvakidašnji svetski rekord u neprestanom plakanju. Njegov cilj je bio da roni suze čitavih 100 sati, ali plan mu se osujetio jer je aktivnost morao da prekine zbog nepredviđenih nuspojava.

Tembu je počeo da plače 9. jula, ali je morao da prestane već posle 6 sati, jer je prvo osetio glavobolju, oči su mu otekle, a usput je i izgubio vid.



Komičar se uspaničio zbog gubitka vida, ali na njegovu sreću, to je bila samo privremena pojava, jer mu se vid vratio nakon nekih 45 minuta.

“To me nateralo da promenim strategiju i smanjim količinu plakanja”, izjavio je ovaj momak, dodajući da je bio odlučan da postavi Ginisov rekord.



Međutim, iako nije uspeo u svojoj nameri da plače 100 sati bez pauze, Tembu je ovu brojku dostigao kroz sedam dana, ako je verovati njegovim objavama na Instagramu.

"Uspeli smo! 100 sati plakanja za sedam dana. Hvala vam za neverovatnu podršku, volim vas sve", napisao je ispod snimka na kome sat otkucava 100. čas.



Iako je imao ambiciju da postavi svetski rekord, pretpostavlja se da komičar nije ni kontaktirao Ginis, što se da zaključiti po javnoj reakciji ove organizacije na njegov pduhvat.



“Samo da pojasnimo nedavne glasine. Nikada ne bismo pratili rekord za najduži neprekidni plač“, objavljeno je na njihovom zvaničnom Tviter nalogu.

