EPOHALNO OTKRIĆE: Najstariji točak na svetu pronađen je u Sloveniji (FOTO)

Pre dve decenije arheolozi su istraživali sojeničarsko praistorijsko naselje u Ljubljanskom barju blizu Ljubljane gde su otkrili točak i osovinu. Pronađeni drveni točak pripadao je zaprežnim kolima na dva točka i bio je star oko 5.200 godina. Smatra se da je to najstariji pronađeni točak na svetu.

Najstariji pronađeni točak na svetu za transport pripisuje se drvenom točku iz Lubljanskog barja starosti oko 5.200 godina.

Drveni točak pripadao je praistorijskim zaprežnim kolima na dva točka. Slični točkovi su pronađeni u brdovitim predelima Švajcarske i jugozapadne Nemačke, ali je točak Ljubljanskog barja veći i stariji. To pokazuje da su se drveni točkovi pojavili skoro istovremeno u Mesopotamiji i Evropi.

Arheološki lokalitet Ljubljansko barje

Ostaci sojeničarskog naselja na Ljubljanskom barju pronađeni su 1875. godine. Od 2011. nalazište je zaštićeno kao Uneskova svetska baština.

Najraniji stanovnici naselili su se u regionu još pre 9.000 godina u mezolitu. U mezolitu su gradili privremena naselja i živeli su od lova i sakupljanja. Stalna naselja nisu izgrađena sve dok se prvi zemljoradnici nisu pojavili pre oko 6.000 godina tokom neolita.

