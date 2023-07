TUŽNE VESTI! PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Bio je osnivač grupe čiji se hitovi nikada neće zaboraviti

Rendi Majsner, jedan od osnivača legendarne grupe Eagles, umro je u u 77. godini, saopštio je bend u četvrtak.

Majsner je umro u sredu u Los Anđelesu od komplikacija povezanih sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, navodi se u saopštenju.

Basista, koga je Don Felder, s kojim je svirao u Eaglesima, nazvao "najbolji čovek u muzičkom biznisu", dodao je visoke harmonije pesmama kao što su "Take It Easy" i "The Best of My Love", a bio je glavni izvođač u baladi "Take It to the Limit".

Majsner je doživeo veliku tragediju 2016. godine, kad je njegova supruga tragično preminula, pošto je slučajno pucala u sebe iz vatrenog oružja.

Majsner je sa Donom Henlijem, Glenom Frejom i Bernijem Lidonom početkom 70-tih godina prošlog veka formirao čuvenu grupu Eagles, koja je postala jedna od najčuvenijih rokenrol grupa.

"Randi je bio integralni deo Eaglesa i ključan za rani uspeh benda. Njegov vokal je bio neverovatan, što se najbolje čuje na baladi "Take It to the Limit", piše u saopštenju.

Evoluirajući od kantri roka do hard roka, Eagles su u narednoj dekadi snimili mnoge hitove i hit-albume, od "Take It Easy", "Desperado", "Hotel California" i "Life in the Fast Lane". Iako su ih mnogi kritičari proglasili "površnim", Eagles su napravili album koji je među najpopularnijim svih vremena, "Hotel California".

Vođeni pevačima i tekstopiscima Henlijem i Frejom, Eagles su prvobitno označeni kao "blagi" i "laki za slušanje". Ali njihov treći album, "On the Border" izdat 1974. godine, bio je prekretnica, pošto su dodali rok gitaristu u bend (Den Felder), i prevazišli kantri i blugras početke.

Mejsner je svirao na albumu "Hotel California" iz 1976. godine, ali ubrzo posle toga otišao je iz benda.

Opisan kao "stidljivi momak iz Nebraske, rastrzan između slave i porodičnog života", Majsner je bio nostalgičan i bolešljiv tokom turneje za album "Hotel California", i nerado je izlazio pod reflektore. Njegova zamena, Timoti Šmit, ostao je u grupi u narednih nekoliko decenija, zajedno sa Henlijem, Volšom i Frejom, koji je umro 2016. godine.

Kao solo muzičar, Majsner nikad nije uspeo da ponovi uspeh koji je imao sa Eaglesima, ali imao je hitove kao što su "Hearts on Fire" i "Deep Inside My Heart".

Ženio se dvaput, prvi put dok je još bio tinejdžer, i imao je troje dece.

Autor: