ŠOK PRIČA! PROSTITUTKE U EMIRATIMA TRETIRAJU KAO POKRETNE TOALETE: Vrše veliku nuždu po njima, a onoj koja pojede sledi SPECIJALNA NAGRADA!

Grad u kome stanovnici islamske vere koji se poljube ili razmene nežnosti na javnom mestu dobiju između jednog i 12 meseci zatvora, na meti je hiljada devojaka iz Istočne Evrope, Rusije i Kine.

Uverenje da „pravi muškarci ne kupuju devojke” nema težinu u Dubaiju. Sa naftom koja curi iz svake rupice koju napravi potpetica, na glasu je sa 35.000 eskort-žena u populaciji od samo dva miliona ljudi.

Pre nekoliko godina jedan poljski portal odlučio je da dokaže kako je pravo zanimanje “modela sa Instagrama” – devojaka koje rade slabo plaćene poslove, ali na društvenim mrežama postavljaju selfije na kojima nose "Luj Viton" torbe, voze skupa sportska kola ili letuju na zanimljivim lokacijama – u stvari prostitucija. Kada ih pitaju odakle im novac, govore o zaradama sa "revija" za koje dokazi ne postoje.

Autori bloga su se svojevremeno predstavili kao zastupnici nepostojećeg šeika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji dolazi u Sen Trope i traži devojke spremne da provedu pet dana sa njim i njegovim prijateljima na brodu i zadovolje njihove erotske fantazije. Nadoknada bi iznosila između 15.000 i 25.000 dolara - u zavisnosti od toga šta su žene spremne da urade - a posrednik bi dobio 15.000. Portal je objavio SMS konverzaciju sa agentima modela koji nisu imali ništa protiv fizičkog kontakta sa klijentima. Dok su se dogovarali oko detalja, "šeikov predstavnik" stalno je ponavljao pitanje da li su devojke razumele kakve seksualne usluge šeik preferira: orgije, fetiše, pa čak i koprofiliju - želju da se jedu fekalije. Odgovor je uvek bio potvrdan. Na ponudu je pristalo 11 manekenki. Sa portala Tag The Sponsor poručuju: "Otvorite oči, to nije manekenstvo, već obična prostitucija".

Da su šeici popularni među manekenkama, potvrdila je i Ana Goleđinovska, autor knjige "Spasena iz pakla: Ispovest bivše manekenke". Dok je radila kao model u Italiji, sretala je imućne Arape koji su prilazili veoma mladim manekenkama. "Izabrali bi dve najlepše, unajmili ih na tri dana i isplovili sa njima na brodu. Vraćale su se skamenjene, jedva žive", seća se Goleđinovska. Libanski biznismen Eli Nahas, koji je 2007. uhapšen zbog vođenja lanca prostitucije u Kanu i podvođenja 50 žena raznih nacionalnosti bogatoj klijenteli sa Bliskog istoka, ispričao je za "Holivud reporter" da su njegove devojke mogle da zarade i do 40.000 dolara za noć.

Britanski Tatler pisao je da su na mestima kao što su Kan, Monako, Sen Trope, Barbados i Malibu muškarci čija se imena nalaze na Forbsovoj listi najbogatijih spremni da plate 40.000 dolara za vikend u društvu lepe i obrazovane manekenke koja zna jezike. Podjednako lepe, ali manje obrazovane devojke namenjene su arapskim zemljama. Od njih se obično zahteva dosta seksa, često perverznog, ali su dobro plaćene i uz novac dobijaju i skupe, luksuzne poklone: firmiranu odeću, cipele, tašne i nakit. "Arapi su najvelikodušniji ljudi na svetu. Ako im se sviđate, daće vam puno para. U Kanu nose novac sa sobom u gomilama od 10.000 evra. Za njih su to samo papiri, ne vole čak ni da ga broje. Daće ga devojkama bez razmišljanja", tvrdi Eli Nahas.

POKRETNI TOALETI

Sajt Tag The Sponsor otkriva šta ta galantna gospoda često traže i dobijaju za svoj novac: "Znam čoveka koji regrutuje 'modele', plaćen je da nalazi devojke koje su spremne da spavaju sa bogatim saudijskim naftašima. Saudijci plaćaju od 10.000 do 50.000 za svako putovanje koje traje ili vikend ili dve nedelje. Ne samo što im više puta dnevno rade svašta, svim fetišima koji se mogu zamisliti, već kake i piške (pooping/peeing) po njima. Ovo je i pitanje 'časti' Saudijaca: često se između sebe klade čiji ce izmet biti najtečniji, a pobednik bira sledeću destinaciju za putovanje i prvi bira devojku.

Postoji i kolokvijalni izraz za ove dame: 'Dubai pokretni toaleti' (Dubai porta potties)". Prema ispovesti jedne dame sa sajta The Dirty ("prljavo"), devojka biva posebno nagrađena ako pojede koji zalogaj, narocito od saudijskih prinčeva. Posle trećeg puta naviknete se, kaže dama, i dodaje: "Zaradila sam milion dolara! Šta mi možete!"

"K*kenje" je nadogradnja čuvenog "zlatnog tuša", davno poznatog u rafiniranoj seks-infustriji: uriniranje po devojkama, ili obrnuto. "Ako vas Tag the Sponsor ne ubedi da klizimo ka Gomori, niko neće", kaže se u komentaru „mačo bloga“ Return Of Kings, gde žene i homoseksualci nisu dobrodošli. "Imamo čitavu klasu žena kojima decentnost nedostaje u tolikoj meri, da su spremne da zavlače žive losose u svoje telo, samo da bi kupovale kod Saksa na Petoj Aveniji. Civilizacija gde se žene prodaju – ne da bi preživele, već zbog frivolnih luksuznih predmeta – to je civilizacija u terminalnoj fazi propasti", pišu Kraljevi.

Da mnogi modeli zarađuju novac i van pista piše se s vremena na vreme, ali se lista proširuje i damama drugih zanimanja. Britanski Dejli mejl je pisao o hapšenju 30 popularnih televizijskih voditeljki u Rumuniji koje su se bavile prostitucijom i naplaćivale 13.000 evra za noć. Pravu pometnju izazvao je intervju popularne američke manekenke Krisi Tajgen magazinu Di žur u kome je govorila o koleginicama koje se druže sa bogatim saudijskim muškarcima koji provode praznike u luksuznim hotelima ili na jahtama na Azurnoj obali. “Da li znate da u Kanu neke prostitutke uzimaju 30.000 za noć? Mnogi modeli odlaze tamo i na taj način zarađuju sa strane”, ispričala je manekenka.

