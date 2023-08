'AJNŠTAJN JE BIO SUJETAN, MILEVA GA JE UČINILA SLAVNIM' Abramović otkrio kako je jedno upoznavanje njegove žene PROSLAVILO ALBERTA!

Mileva Marić Ajnštajn je bila jedina žena koja je 1896. studirala Politehniku u Cirihu.

Blistava učenica i matematičarka, koja je do kraja života ostala u senci slavnog supruga nobelovca Alberta Ajnštajna.

Rođena je u Titelu 19. decembra 1875. godine u imućnoj porodici u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji. Na rođenju joj je iščašen kuk, pa je u kasnijim godinama počela da šepa. Školovala se u Rumi, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Zagrebu.

Prof. Velimir Abramović je komentarisao odnos Alberta i Mileve, ali i njegov velikog uspeha.

- Mislim da je Ajnštajn bio izuzetno sujetan čovek i da on nije ni bio naučni duh već umetnički duh. Ako gledate kako on piše, on stvarno lepo piše i lepo govori. A kada je reč o translaciji odnosno preslikavanju matematičkih formula na fiziku tu i najveći fizičari imaju problem kada tumače Ajnštajna. Uvek je ostala ta teorija pod znakom pitanja - rekao je Abramović i dodao:

- Mileva je učinila da Ajnštajn postane toliko slavan, jer je ona kada je bila Heidelbergu upoznala se sa Maksom Plankom. Naravno kao jedina žena svi su bili zapanjeni da ona sluša fiziku i matematiku. Imali ste samo 3 žene zajedno sa njom u istoriji čovečanstva koje su se bavile duboko fizikom i matematikom. Upoznajući Maksa Planka, upoznala je i čoveka koji je bio šef naučnog sektora vojno obaveštajne službe carske Nemačke i to je bio početak.

