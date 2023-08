ŠOK OTKRIĆE ARHEOLOGA: Pronađen vrh strele od metala VANZEMALJSKOG porekla!?

Arheolozi u Švajcarskoj su obilazili arheološke zbirke u potrazi za arheološkim artefaktima napravljenim od meteoritskog gvožđa.

Oni su pronašli jedan vrh strele koji je iskovan od vanzemaljskog metala. Pored toga, saznali su od kog meteorita je, koji je pao na Zemlju, izrađen vrh strele.

Poznato je da su ljudi u prošlosti za izradu oružja, oruđa ili nakita koristili gvožđe od meteorita koji su padali na Zemlju i to znatno pre nego su ljudi spoznali tehnologiju topljenja rude gvožđa. Sporadična upotreba metala vanzemaljskog porekla zabeležena je od neolita do bronzanog doba, piše Sve o arheologiji.

Meteoritsko gvožđe je bogato niklom i kobaltom, a istopljeno gvožđe nije. Na taj način se hemijskim analizama može potvrditi da li su pojedini predmeti iz praistorije bili izrađeni od meteorita.

Potraga za artefaktima od meteoritskog gvožđa obavljena je arheološkim zbirkama u oblasti jezera Bil u Švajcarskoj. Arheolozi su naišli samo na jedan predmet izrađen od metala vanzemaljskog porekla. Vrh strele pronađen je u 19. veku u kući iz bronzanog doba (900-800. g.pne) u Merigenu.

