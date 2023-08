Za puno vozača paralelno parkiranje i isparkiravanje su noćna mora, posebno kada je parking mesto malo, ili su automobili ispred i iza isuviše blizu. Nedavno je na TikToku osvanuo snimak koji prikazuje majstoriju isparkiravanja iz jedne upravo takve situacije na delu.

Snimak je pregledan preko 17 miliona puta, a sasvim slučajno ga je zabeležila TikTok korinica Abi koja je scenu videla sa prozora svoje kancelarije. Video prikazuje ženu koja je uspela da se isparkira, iako je izgledalo kao da je praktično "zarobljena" između dva automobila i jedva da je imala pet centimetara razmaka u odnosu na oba.



Svima nam se ovo bar jednom desilo - došli smo do svog automobila i otkrili da su drugi sebični vozači parkirali toliko blizu nas da je gotovo nemoguće izvući se. No, žena sa snimka bila je rešena da joj to ne pokvari planove; bez oklevanja uskočila je u svoj džip i otpočela seriju pomeranja napred-nazad.

Ona je na koncu svega uspela da se izvuče iz ove situacije, iako bi se malo ko usudio na ovakav manevar. TikTokeri su ovo prozvali "remek-delom" isparkiravanja, a mnogi tvrde da se ni u ludilu ne bi upustili u ovakav poduhvat.

"Ovo je impresivno, ja bih samo sela i plakala", "Pozvala bih šlep-službu i čekala da ih odnesu", "Trebalo je da udari nekog od ove dvoje, bez pardona", "Nije teško, samo spori pokreti i mnogo strpljenja", "Bez parking senzora ovo bi bilo nemoguće", "Ovo je najgori košmar svakog vozača", samo su neki od komentara.

