Šta ovo LETI IZNAD MELBURNA?! Treslo se i tlo, snimci preplavili društvene mreže

Navodni meteor snimljen je kako proleće noćnim nebom iznad Melburna.

Desetine ljudi su tvrdile da su osetile da se tlo trese protekle noći, nekoliko trenutaka pošto je navodno kometa proletela nebom. Malo posle ponoći, stanovnici Melburna su tvrdili na Tviteru da su osetili da se zemlja pomera, do su ostali objavljivali fotke nečega "što svetli na nebu", prenosi Dejli mejl.

NEW - Meteor or space junk streaked across Melbourne sky.pic.twitter.com/7PZojtPnYW