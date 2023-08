ŠTA ZNAČI AKO PRONAĐETE NOVAC NA ULICI: Svaka novčanica ima neku simboliku, a na ovu obratite posebnu pažnju!

Znakovi iz duhovnog sveta dolaze u mnogim oblicima, jedno od njih je i pronalaženje novca i kovanica na ulici i to svakako ima neku simboliku i značenje.

Ako hodate gradom i naletite na novčić ili novčanicu na tlu, verovatno ćete se sagnuti i pokupiti ih uz smešak, a da zapravo niste svesni činjenice da bi to moglo imati i dublje duhovno značenje. Ako ste potpuno bez novca i niste sigurni da ćete kupiti hranu za idućih nedelju dana, novčanica koju ste pronašli na putu zapravo je znak. Kad pronađite novac, probajte da se setite bilo čega, jer to obično ukazuje na suštinu poruke. Takođe, pogledajte iznos, odnosno broj koji se nalazi na novčanici ili kovanici i proverite šta vam taj broj govori.

Posmatrajte to kroz prizmu numerologije: Neki brojevi možda vas samo žele da se setite da ostanete pozitivni, drugi mogu biti znak da usporite i razmislite o tome kako tumačite stvari, jer biste uz neke promene možda mogli doći do rešenja i toga da se stvari okrenu u vašu korist .

Pritom je važno znati osnovno značenje brojeva, kako biste mogli protumačiti poruku:

Novčić s brojem 1

Broj jedan povezan je s novim početkom. To je signal za nove ideje, ali može značiti i uspeh, postignuća i napredak. Pronalaženje novčića znači da vas vaši anđeli i duhovi vode i usmeravaju da bi vam vaša nova ideja donela uspeh i poručuju da biste trebali ostati pozitivni.Osim toga, broj jedan takođe znači jedinstvo pa bi mogao biti podseetnik da ste povezani s duhovima i vašim voljenima. Ne samo to, to znači da se možete osloboditi straha i početi ponova.

Novac s brojem 2 (20, 200, 2000)

Ovaj broj nosi poruku da je nezavisnost važna, nema svojih ograničenja. Oko nas su i drugi ljudi, pa druga lekcija govori o postajanju važnog dela grupe, kao što su porodica ili prijatelji, ili većoj kao što su zajednica ili poslovna društva.

Osoba koja pronađe novčić sa brojem 2 mora se naučiti prilagodljivosti, služenju, te uzima u obzir i druge ljude s kojima je povezana na razne načine i zbog različitih ciljeva. Dakle, ona mora naučiti važnost odnosa s drugima, te usvojiti ideju saradnje.

Ostala značenja: dvojnost, raspodijeljenost, polaritet, izbor, trudnoća, suradnja, usluga, harmonija, podrška, čekanje, diplomacija, strpljenje, vidovitost, intuicija, prilagodljivost, empatija, partnerstvo, posrednik, upoređivanje, receptivnost, pomagač, prikupljanje, reprodukcija, balansirana suprotnost, podsvest pamćenja, pozitivnost i negativnost.

Novac s brojem 5 (50, 55, 500)

Poručuje vam da postoji vreme za širenje, rast, suočavanje sa promenama, neočekivanim dešavanjima i pustolovinama. Ovo obično daje osobine zamah za bilo koji smer kretanja, sposobnost postizanja gotovo svega što mogućnosti dopuštaju. Život može biti itekako uzbudljiv. Ne, lekcija je mnogo teža: osoba se mora naučiti konstruktivnoj upotrebi slobode.

Ostala značenja: Avantura, promena, sloboda, istraživanje, raznolikost, senzualnost, nevezanost, znatiželja, iskustvo, periodičnost, tragač znanja, učitelj znanja, putnik, mašta, nevinost, zaigranost.

Novac s brojem 10 (100, 1000.)

Broj 10 je broj buđenja koji traži od vas da obratite pažnju, što znači da biste trebali vjerovati svojim instinktima i krenuti naprijed svojom odlukom. To takođe znači da imate podršku duhova i stvari će funkcionisati i odigrati se onako kako želite.Trebate se osloboditi svakog straha koji preplavljuje vaše srce jer vas duhovi gledaju i pomažu vam u mnogim stvarima. To znači da ćete doživeti pozitivne promene koje želite da postignete u svom životu. Trebali biste ostati usredsređeni na svoj cilj i postići uspeh, prenosi portal Atma.

