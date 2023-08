TERA VAS MALER U LJUBAVI!? Znak u horoskopu možda krije tajnu vašeg emotivnog NEUSPEHA - Ovo je sve što treba da znate!

Veze se završavaju iz raznih razloga. Često razmišljamo o razlozima za slomljeno srce Jesam li ja kriv? Da li su krivi drugi ljudi? Teško je znati sa sigurnošću.

Ali vaš horoskopski znak vam može pomoći da otkrijete zašto vam se srce lomi iznova i iznova.

Ovan

Ovan je definitivno znak sa velikom ljubaznošću u srcu, ali ta dobrota nije uvek poznata drugima. Ponekad ste fokusirani samo na sebe i niste zainteresovani za dugoročnu posvećenost i deljenje bilo čega u svom životu. Ovo može biti pravi problem kada tražite potencijalnog ozbiljnog partnera.

Bik

Bik je odan prijatelj, ali je i veoma tvrdoglav. Imate problema sa otpuštanjem i često ste ljuti duže nego što je potrebno. Čak i ako je vaš partner pogrešio i izvinio se, još uvek gajite bes. To je dovoljno da odgurne potencijalnog partnera od sebe.

Blizanci

Blizanci su slobodne duše. Veoma vam je teško da se posvetite jednoj osobi, a čak i kada to učinite, povremeno ste skloni da uradite stvari na svoj način. Ovo može biti neverovatno odbijajuće za vašeg partnera. Uzmite u obzir potrebe vašeg partnera pre nego što promenite status veze. Da li ste zaista spremni za ovo?

Rak

Rak je brižan, ali u vezi ima tendenciju da bude nametljiv i često guši partnera. To je vrsta strasti u kojoj se baš i ne uživa. Morate razmisliti o prostoru koji je potreban vašem partneru i dati mu ga.

Lav

Lav vas nikada neće prevariti i na mnogo načina to je najbolja stvar koju možete imati u vezi, ali on takođe ima tendenciju da bude egoističan i sujetan. To nikako nisu idealni kvaliteti. Trudite se da pobedite u svemu. Možda se osećate dobro zbog toga, ali to zaista iritira sve oko vas.

Devica

Od svih znakova, Devica ima najmanje poverenja u druge. Vi ste partner koji će najverovatnije njuškati po fiokama donjeg veša i proveravati istoriju pregledača vašeg partnera. Svaki nivo sumnje i ljubomore u vezi će apsolutno ubiti vezu. Morate verovati svom partneru, čak i ako je nepoverenje u vašoj prirodi. Imate više od jedne prirode. Ne sledite svoje osnovne instinkte.

Vaga

Vaga je puna nade i vere. Skloni ste da birate partnere koji baš i nisu pravo rešenje za vas i pokušavate da ih promenite u ljude koji su vam potrebni. To je katastrofa koja samo čeka da se dogodi. Morate naučiti da birate kada je u pitanju vaš ljubavni život.

Škorpija

Škorpija je svakako strastvena, ali ta strast ponekad dovodi do ljubomore i apsurdnog ponašanja. Ne možete kontrolisati one koje volite. Ne možete biti posesivni prema njima. Osvestite ovu svoju stranu i kontrolišite je Držite se dobrih aspekata, odbacite loše.

Strelac

Strelac je vrsta znaka koji jednog dana želi da ide na planinarenje, a sledećeg na ronjenje. To može biti zabavno za vašeg partnera, ali i pomalo zamorno. Vaša visoka očekivanja mogu vas dovesti u nevolje. Ako ste otvorena osoba, a vaš partner je introvert, pustite ga da s vremena na vreme ostane kod kuće. To nije uvreda za vaš način života. Zapamtite da ne mogu svi biti avanturisti kao vi.

Jarac

Jarčevima je najteže da se otvore i potrebno im je mnogo vremena da počnu da veruju svojim partnerima. Ponašate se kao da vaš partner mora da uradi neku magičnu stvar da bi stekao vaše poverenje. Ne pretpostavljajte najgore samo zato što ne možete biti zajedno 24 sata dnevno. Ljubomora će vrlo brzo uništiti svaku vezu.

Vodolija

Vodolije su pametne. Vi ste tip osobe koja uvek sve rešava šalom. Često može biti zabavno biti sa tako brzom osobom, ali morate biti oprezni. Skloni ste da se svađate sa ljudima, a to može vrlo brzo da ohladi vašeg partnera.

Riba

Ribe, kao i Rakovi, ponekad imaju tendenciju da budu divlje emocionalne. Ipak, Ribe su posebno sklone čežnji za bivšim partnerima. Ne želite da budete sami, ali ako i dalje žudite za bivšim, nemojte počinjati da izlazite sa nekim novim. Morate naučiti da prebolite svoje bivše i ostavite svoj prtljag za sobom pre nego što se povežete sa nekim novim. Ako i dalje volite svog bivšeg, niko drugi neće biti dovoljno dobar.

