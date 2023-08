ARHEOLOŠKO OTKRIĆE STARO 5.500 GODINA: Šta se nalazi iza impresivnih vrata u Izraelu (FOTO)

Arheolozi u južnom Izraelu otkrili su gradska vrata stara 5.500 godina, što ih čini najstarijim vratima do sada pronađenim u regionu, saopštile su vlasti.

Ovo otkriće nateralo je stručnjake da preispitaju početak urbanizacije na tom području.

Prema Izraelskoj upravi za antikvitete (IAA), vrata su otkrivena na mestu iskopavanja

Tel Erani tokom radova pre planirane instalacije vodovoda.

- Ovo je prvi put da su otkrivena tako velika vrata koja datiraju iz ranog bronzanog doba - izjavila je rukovodilac nalazišta Emili Bišof.

The earliest city gate in Israel was uncovered! It is 5,500-years-old and was uncovered at Tell Erani, near Kiryat Gat. #HolyLand #Archaeology

Scoperta la porta più antica di Israele! Ha 5.500 anni ed è stata scoperta a Tell Erani, vicino a Kiryat Gat. #TerraSanta #Archeologia pic.twitter.com/OeOtnlVtjK