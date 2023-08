Reptil nazvan Tachymenoides harrisonfordi pronađen je u Peruu. Odluka da se zmiji da ime po Harisonu Fordu usledila je zbog rada čuvenog glumca na zaštiti životne sredine, prenosi Skaj njuz.

Conservation International, rekao je da je „zmija ima oči u kojima se možete udaviti i većinu dana provodi sunčajući se pored prljave vode, verovatno bismo bili prijatelji ranih 60-ih.

„To je podsetnik da još uvek ima toliko toga da se nauči o našem divljem svetu – i da su ljudi jedan mali deo neverovatno ogromne biosfere. Na ovoj planeti su sve sudbine isprepletene, a trenutno milion vrsta leluja na ivici zaborava. Imamo egzistencijalni mandat da popravimo naš narušen odnos sa prirodom i zaštitimo mesta koja održavaju život“, kazao je Harison Ford.

Za razliku od Indijane Džonsa, Ford je navodno obožavatelj zmija, a po strastvenom zaštitniku prirode nazvani su i pauk - Pheidole harrisonfordi, kao i vrsta mrava - Pheidole harrisonfordi.

Otkrivena u Peruu

A team of researchers trekking through an alpine swamp in the high in the Andes Mountains spot ambers eyes peering out of the rushes...



The eyes belonged a snaked that is named Harrison Ford. Or at least it is now. pic.twitter.com/lzGCw3tEqV