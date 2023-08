SMRT SLAVNE LEPOTICE I DANAS JE MISTERIJA: Razvratni život i LOŠE ODRAĐEN ABORTUS su mogući razlozi, a evo na koga je sumnjala njena porodica!

Amrita Šer-Gil danas se smatra najeminentnijom indijskom slikarkom i jednom od najznačajnijih umetnica sveta s početka 20. veka. Ponekad je nazivaju “indijskom Fridom Kalo” čija dale stoje rame uz rame sa najvećim genijima bengalske renesanse.

Ipak, još i više od njenih slika, život Amrite Šer-Gil bio je veoma uzbudljiv i podjednako tragičan.

Rođena je u Budimpešti, u porodici oca Indijca i majke Jevrejke iz Mađarske. Od malena je bila okružena bogatstvom jer je otac pripadao vladajućoj, aristokratskoj kasti u Indiji, a majka bila poznata operska pevačica. Porodica se preselila u Indiju i devojčica je odrastala pod velikim uticajem kulture te zemlje, a ovo nasleđe će je pratiti do kraja života.

In her brief life of 28 years, Amrita Sher-Gil was a pioneer in the history of modern Indian art. Living between India, Hungary and France, she painted the life of people and her surroundings with an intensity that remains unparalleled. This is Amrita's self portrait from 1931. pic.twitter.com/7y1gMr0Xhs