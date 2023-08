JEZIVO UPOZORENJE NAUČNIKA - Ledeno doba okovaće Evropu, a okeani će POTOPITI OVAJ kontinent!

Klimatske promene se vide sve više svake godine, a najveće promene videli smo ovog leta u celom svetu usled temperaturnih rekorda.

Ovog leta smo svedoci visokih temperatura, snažnih nevremena i velikih klimatskih promena. Naučnici su zabrinuti zbog najavljenih još većih promena koje se dešavaju gotovo svakodnevno, piše "USA Today".

Prema poslednjim istraživanjima, postoji pet takozvanih "prelomnih tačaka". Prema tome bi najavljene promene mogle da počnu već u skorijoj budućnosti.

Otapanje ledenih pokrivača

Počeće da se otapaju Antarktički i grenlandski ledeni pokrivači. To će dalje prouzrokovati porast nivoa okeana širom sveta za nekoliko centimetara. To se očekuje za 100 godina na Antarktiku i za 300 na Grenlandu.

Struje Atlantskog okeana bi mogle da stane i promene klimu u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama

Struje koje pokreću toplu i hladnu vodu bi mogle da se zaustave. Studije to nazivaju "nepovratnom tranzicijom", a to bi moglo da se dogodi od 2025. godine. To bi moglo da izazove velike efekte na klimu, konkretno ledeno doba u Evropi i porast nivoa mora na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

Amazonska šuma bi mogla da uvene

Amazonska šuma bi mogla da se pretvori od bujne tropske šume u suvu savanu. Smanjio bi se ugljen-dioksid, a a živelo bi i manje vrsta. Navodno bi to moglo da se dogodi 2039. godine.

Šumski požari bi pretvorili šume u travnjake. To bi najviše pogodilo Severnu Ameriku, a moglo bi da se dogodi do 2100. godine.

Koralni grebeni bi mogli da se "skuvaju" u okeanima

Temperatura okeana bi "skuvala" i ubila korale. To bi dalje uzrokovalo umanjenjem podmorskog života, a moglo bi da se desi već početkom 2030. godine.

"Poziv na akciju"

Entoni Lejserovic, direktor Programa Jejla za komunikacije o klimatskim promenama, tvrdi da nada nije izgubljena, već da je to "poziv na akciju". Kaže da "odustajanje nije rešenje".

"Nije kao da padamo sa ivice sveta. Još možemo da napravimo veliku razliku i svaka desetina stepena je od velike važnosti", rekao je on.