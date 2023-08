DEVOJKA IZNAJMILA STAN U BEOGRADU, PA PREŽIVELA HOROR - Gazdarica je ulazila dok nije bila tu, a OVO je razlog

I mada Srbi mogu da se pohvale kao veoma dobri domaćini koji svima ukazuju gostoprimstvo i izlaze u susret uvek kada je to potrebno, često smo svedoci toga da se pojedinci nađu u veoma neprijatnim situacijama koje gotovo sve ostave bez reči.

Situacija u kojoj se nedavno našla jedna korisnica Tvitera iz Srbije, izazvala je veliki šok i odjek na mrežama.

- Pre mesec dana sam tražila stan i javila mi se devojka (ćerka vlasnice stana) i rekla da njena mama izdaje stan. Stan se nalazi na Voždovcu, i zaista je na prvu loptu sve bilo korektno. Sve dok Starija gospođa (ako tako možemo nazvati) nije krenula da mi ulazi u stan više puta mesečno NENAJAVLJENO. Ona je dolazila i dok nism bila tu dok sam bila u Holandiji. Moj otac ju je zamolio da ne rade to, da za slučaj nečega imaju depozit i da ako baš moraju da dođu bar najave - započela je priču ona.

- Nebrzo nakon toga me je okrivila da se cveće ISPRED MOG ULAZA na stepenicama osušilo, na šta sam ja rekla da to nije deo stana i da to nije bio deo dogovora. Pošto je ostala bez argumenata rekla je kako je meni procurela klima (iako je bila ugašena), a a voda iz cevi je išla u flašu na podu. To tehnički nije moguće da se desi jer ujutro nije bilo vode. Onda je pokušala da me okriviti za peškir ispod flaše, ja sam rekla da je to preventivno Na sve načine pokušava da uzme depozit i izmisli štetu.

Kako je dalje istakla, pod je bio potpuno SUV, pored toga su kablovi i da je došlo do poplave onda bi došlo i do požara.

Međutim, to nije sve.

Ova Srpkinja ističe da "kada je vlasnica stana pričala o prethodnoj stanarki priče joj se nisu poklopile, te je jednom rekla da je radila od kuće i bila sama, drugi put da je radila u butiku i imala cimerku".

- Očigledno je da je njoj cilj da od svakog uzme depozit i zato stalno ulazi u stan da podmetne štetu ili okrivi za najmanju sitnicu. Ja radim od kuće tako da se retko dešava da sam ja van stana. Jutros je sigurno ispratila da sam rano izašla iz stana i ušla dok nisam bila tu da namiriše situaciju. Tata je video "poplavu" kod komšinice, postoji mrlja koja je od pre na plafonu ali je sve suvo. Posto je devojka isto podstanar sigurno su pretili njoj da to mora da se popravi pa je iskoristila priliku da ovo urad. Dogovorila se sa tatom ako bude potrebe da jok okreči tu malu mrlju, ali čak i nakon toga baba neće da vrati depozit - zaključila je ona.

Ispod objave komentari nisu prestajali da se nižu.

"A zašto niste promenili bravu na ulaznim vratima", "Meni je stanodavac dao mesec dana da se iselim i izmislio neke gluposti da mi ne vrati depozit", "A ugovor?!" - samo su neki od njih.