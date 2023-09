NASA TVRDI: Luna-25 na Mesecu ostavila krater širok 10 metara (VIDEO)

Neuspela ruska misija Luna-25 ostavila je krater širok 10 metara na Mesecu, kada se srušila prošlog meseca nakon problema u pripremi za meko sletanje na južni pol Zemljinog satelita, prema slikama koje je objavila NASA.

Navodi se da je novi krater u blizini mesta za koje se procenjuje da je mesto na koje je udarila Luna-25, zbog čega je verovatno da je krater napravila ruska letelica, preneo je Rojters.

Lunarni izviđački orbiter NASA snimio je novi krater na površini Meseca.

Slika kratera objavljena je na sajtu NASA, preneo je TAS S.

Letelica Luna-25 lansirana je sa kosmodroma Vostočni 11. avgusta i dva puta je prilagodila putanju leta 12. i 14. avgusta.

Luna-25 ušla je u orbitu blizu Meseca 16. avgusta, a trebalo je da sleti na površinu Zemljinog satelita 21. avgusta.

Međutim, komunikacija sa lunarnim lenderom je izgubljena nakon što je letelica 19. avgusta dobila naredbu da aktivira svoju eliptičnu orbitu pre sletanja.

Generalni direktor Roskosmosa Jurij Borisov rekao je da je formirana ad hok komisija koja će istražiti uzroke neuspele misije Lune-25.

The fall of the Russian station "Luna-25" could cause the formation of a new crater on the surface of the moon - NASA



The agency publishes footage of the surface of the Earth's satellite taken by the probe. The first photo, where there is no crater, is dated June 27, 2020, the… pic.twitter.com/0PiWK5MSW9