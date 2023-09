90 godina elegancije u oblacima

Air France, čuvena francuska avio-kompanija, 7. oktobra 2023. proslaviće 90 godina postojanja. Nastao spajanjem pet avio-kompanija 1933. godine, Air France gotovo čitav vek predstavlja Francusku širom sveta, reprezentujući kako njenu kulturu i stil života, tako i francusku visoku modu, kuhinju, dizajn i duh inovacija.

Air France je širom sveta poznat po elegantnim uniformama svojih posada koje su su dizajnirala čuvena imena iz sveta mode, kao što su Kristijan Dior, Kristobal Balensijaga i Kristijan Lakroa. Povodom proslave 90. rođendana Ksavijer Ronze (Xavier Ronze), glavni kostimograf u Baletu Pariske opere dizajnirao je pet haljina od kojih svaka oslikava po jedno od obeležja kompanije: tehnologiju, modu, čuvene postere, kuhinju i dizajn. Ove haljine, kao i istorijske uniforme Air France-a, biće prikazane na izložbi u čuvenoj pariskoj robnoj kući Galierija Lafajet od 28. septembra do 10. Oktobra. Tokom izložbe, biće upriličene i prave modne revije tokom kojih će modeli biti obučeni u uniforme pilota, kabinskog i aerodromskog osoblja, ali i mehaničara, a posetioci će moći da se upoznaju sa istorijom Air France-ovog vizuelnog identita.

Tokom proslave rođendana Air France-a, posetioci izložbe će moći da kupe originalni pribor za jelo koji je potpisao slikar Žan Pikar Le Do i koji je korišćen u prvoj i biznis klasi između 1966. i 2000-ih. Prihod od prodaje biće doniran Air France fondaciji koja već tri decenije pruža podršku deci širom sveta. Prodajna izložba će obuhvatiti i razlilčite predmete koji reprezentuju 90 godina dugu istoriju avio-kompanije, kao što su modeli starih i novih letelica, istorijske razglednice, tagove za torbe, kao i dizajnerske torbe i postere, po kojima je Air France već decenijama prepoznatljiv.

Devedeset godina elegancije ove avio-kompanije ne ogleda se samo u saradnji sa najvećim imenima iz sveta mode, već i u saradnji sa kuvarima nosiocima Mišelinovih zvezdica i i najboljim svetskim somelijerima koji kreiraju jelovnike i vinske liste na letovima Air France-a.

Danas, nakon gotovo 90 godina postojanja, Air France je izrastao u jednu od najvećih evropskih avio-kompanija koja svojim putnicima nudi skoro 1000 letova dnevno do 200 destinacija koristeći više od 240 svojih letelica.

Prvi let za Beograd

Pre 90 godina i Beograd se sa upoznao sa Air France-om. Naime, Međunarodna kompanija za avio-navigaciju, jedna od kompanija koje su se spojile u Air France, imala je let po imenu „Flèche d'Orient“ („Istočna strela“), koji je zadržan i nakon spajanja. Ova „strela“ povezivala je Pariz sa Pragom, Varšavom, Bečom, Budimpeštom, Beogradom i Bukureštom, a tridesetih godina prošlog veka let od Beograda do Pariza je trajao čitavih 11 sati.

