NARUČIO TELEFON PREKO INTERNETA, a kad je otvorio paket ZALEDIO SE OD STRAHA - Čak je i policija bila u šoku (FOTO)

Neimenovani mladić iz Leona, država Gvanahuato, naručio je novi mobilni telefon preko interneta, a nije mogao ni da zamisli da će zbog toga završiti u policijskom izveštaju.

Pošiljka mu je stigla poštom prošlog ponedeljka, a paket je preuzela njegova majka i stavila ga na kuhinjski sto.

Kad je momak stigao kući i s nestrpljenjem otvorio paket, umesto mobilnog telefona, unutra je zatekao prizor koji ga je preplašio.

U kutiji je bila ručna bomba spremna da eksplodira. Kad je video unutrašnjost pošiljke, uspaničio se i odmah pozvao policiju, koja je obezbedila područje oko njegovog doma i deaktivirala eksplozivnu napravu.

