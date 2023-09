OTKRIVENA TAJNA DUGOVEČNOSTI RIMSKOG BETONA: I nakon 2.000 godina konstrukcija se ne pomera

Rimski beton je preživeo milenijume. Nažalost, ne može se isto reći za moderne betonske konstrukcije. Koja je tajna njegove izdržljivosti i dugovečnosti bila je misterija, do nedavno. Naučnici su otkrili da rimski beton ima moć samoizlečenja.

Stari Rimljani su bili majstori inženjeringa. Konstruisali su ogromne mreže puteva, akvadukta, mostova i masivnih zgrada, čiji su ostaci preživeli dva milenijuma. Mnoge od ovih građevina izgrađene su od betona. Poput čuvenog rimskog Panteona, koji ima najveću kupolu, od neojačanog betona, na svetu. Neki drevni rimski akvadukti i dan danas dopremaju vodu u Rim. U međuvremenu, mnoge moderne betonske konstrukcije su se srušile nakon samo nekoliko decenija, piše Sve o arheologiji.

Istraživači su proveli decenije pokušavajući da otkriju tajnu ovog ultraizdržljivog drevnog građevinskog materijala. Naročito u strukturama koje su izdržale posebno teške uslove, kao što su dokovi, kanalizacija i morski zidovi, ili one izgrađene na seizmički aktivnim lokacijama.

Sada je tim istraživača sa MIT-a, Univerziteta Harvard i laboratorija u Italiji i Švajcarskoj postigao napredak u ovoj oblasti. Naučnici su otkrili drevne strategije proizvodnje betona koje su uključivale nekoliko ključnih funkcija samoizlečenja. Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Science Advances.

Raniji ključni sastojak-vulkanski pepeo

Dugi niz godina, istraživači su pretpostavljali da je ključ izdržljivosti drevnog betona bio zasnovan na jednom sastojku: pucolanskom pepelu. To je vulkanski pepeo iz oblasti Pocuoli, u Napuljskom zalivu. Ova specifična vrsta pepela je isporučivana širom Rimskog carstva da bi se koristila u građevinarstvu.

Tadašnje arhitekte i istoričari su je u to vreme opisivali kao ključni sastojak betona. Verovali su da je pucolanski pepeo u kombinaciji sa drugim jedinjenjima sprečavao širenje pukotina. Međutim, nedavna istraživanja su pokazala da je ugradnja krečnjaka omogućila betonu da samostalno popravi pukotine.

Beton ima i sposobnost samoizlečenja

Uz detaljnije ispitivanje, ovi drevni uzorci takođe sadrže male, karakteristične, milimetarske svetle bele mineralne karakteristike, koje su dugo bile prepoznate kao sveprisutna komponenta rimskih betona. Ovi beli komadi, koji se često nazivaju „klasama kreča“, potiču od kreča, još jedne ključne komponente drevne mešavine betona.

-Od kada sam prvi put počeo da radim sa drevnim rimskim betonom, uvek sam bio fasciniran ovim karakteristikama-rekao je MIT profesor Amir Mašić. -One se ne nalaze u savremenim betonskim formulacijama, pa zašto su onda prisutne u ovim drevnim materijalima?-

