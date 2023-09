PENTAGONOVA BAZA PODATAKA O NLO - Ministarstvo odbrane Amerike pokrenulo zvanični sajt o neidentifikovanim fenomenima

Ministarstvo odbrane SAD pokrenulo je sajtna kojem se nalaze javno dostupne informacije o neidentifikovanim anomalijskim fenomenima (unidentified anomalous phenomena - UAP), ranije poznatim kao neidenfitkovani leteći objekti (NLO).

- Ovaj sajt bi trebalo da funkcioniše kao centralna baza informacija o rešenim slučajevima viđenja UAP, uz koje će biti objavljeni fotografije i videozapisi čim se s njih skine oznaka tajnosti - rekao je general Pet Rajder, portparol Pentagona.

CNN prenosi da je on poručio da "ostali sadržaj sajta uključuje razne izveštaje i deo s često postavljanim pitanjima, kao i linkove ka službena izveštajima, transkriptima, saopštenjima za javnost i drugim izvorima koji bi mogli da budu korisni javnosti".

- Želimo da budemo transparentni prema američkom narodu u vezi sa radom AARO (All-Domain Anomaly Resolution Office - Kancelarija za rešavanje anomalija u svim domenima) na UAP - rekao je Rajder.

