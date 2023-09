KOMETA NIŠIMURA ĆE OVOG VIKENDA MOĆI DA SE POSMATRA: Poslednji put je bila vidljiva pre više od 400 godina

Astronomi kažu da je C/2023 P1 najbolje potražiti na noćnom nebu malo pre svitanja, a biće prepoznatljiva po zelenkastom

Kometa po imenu Nišimura ovog vikenda biće vidljiva golim okom na nebu severne hemisfere, a šansa da se ona ugleda dešava se na samo nekoliko dana svakih 437 godina, piše Science Alert.

Ova lopta od kamena i leda, čija tačna veličina nije još poznata, nazvana je po japanskom astronautu amateru Hideu Nišimuri koji ju je prvi primetio 12. avgusta ove godine i ima veoma interesantnu putanju koja se može videti na videu u donjem tvitu.

- Ovo je jedna od retkih kometa koje su na vrhuncu vidljivosti tako brzo nakon što ih otkrijemo. Većina je otkrivena mesecima ili čak godinama pre nego što budu najbliže Suncu – rekao je za Science Alert Nikola Bive, astrofizičar Pariske opservatorije.

Track the trajectory of comet Nishimura as it traverses the Solar System during August-September 2023 ☄️ By September 11, this comet is expected to be observable without the aid of a telescope. Visit our website for further information regarding this celestial phenomenon! #Comet pic.twitter.com/hmdgbFhvvt