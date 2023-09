U septembru u Beogradu PREKO 40 STEPENI - Ovo nije prognoza za naredne dane, već ISTORIJSKI REKORD

Na današnji dan, ali davne 1946. godine u Beogradu je izmerena najviša temperatura ikada u septembru otkad se vrše merenja, odnosno od 1888. godine.

Tog 9. septembra 1946. maksimalna temperatura u Beogradu dostigla je skoro 42°C.

Ovogodišnji septembar protiče u znatnom blažem obliku, ali uz ugodno letnje vreme.

Od prvog septembra do danas jutarnje temperature su se kretale od 15 do 18°C, a tokom dana od 26 do 30°C.

I u narednom periodu biće sunčano i pravo letnje vreme, uz temperature za vikend oko 30°C, a od ponedeljka do srede do 32-33°C.

Dakle, iako se narednih dana očekuju visoke letnje temperature, one neće biti ni približnim rekordnim vrednostima.

Lepo letnje vreme potrajaće u Beogradu i narednom periodu, a manja pogoršanja očekuju se oko 14. i 20. septembra.

Inače, prosečna jutarnja temperatura u Beogradu je 14°C, a denevna 24°C.