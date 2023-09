DEVOJČICA SLAVILA ROĐENDAN U PARKU, PA PRONAŠLA DIJAMANT - Vrednost dragulja je ENORMNA, a ona nije jedini pronalazač (FOTO)

Jedna srećna devojčica (7) dobila je neočekivani rođendanski poklon kada je otkrila zlatno-braon dijamant od 2,95 karata u Državnom parku "Krater dijamanata" u Arkanzasu.

Gemolog početnik, Aspen Braun, otkrila je dijamant dok je slavila sedmi rođendan, dok se u saopštenju parka navodi da je ovo "drugi po veličini registrovan dijamant od strane gostiju parka, odmah nakon braon dijamanta od 3,29 karata", koji je otkriven u martu.

- Braun je bila u poseti parku sa tatom i bakom da proslavi svoj rođendan. Pokupila je dragulj veličine graška sa staze i pronašla nešto neverovatno - navodi se u saopštenju.

"Jedan od najlepših dijamanata"

Zvaničnici Parka su kasnije potvrdili da je Braun zaista otkrila dijamant, navodi se u saopštenju.

- Devojčicin dijamant ima zlatno-braon boju i blistav sjaj. To je kompletan kristal, bez slomljenih faseta, ali sa malom pukotinom na jednoj strani, koja je nastala kada je dijamant formiran. To je svakako jedan od najlepših dijamanata koje sam video poslednjih godina - rekao je Vejmon Koks, pomoćnik upravnika parka u saopštenju.

Nije sama u svom otkriću

Jedan ili dva posetioca otkrivaju dijamante u parku svakog dana, navodi se u saopštenju. Preko 75.000 dijamanata pronađeno je na lokaciji od kada je farmer prvi identifikovao dijamante na zemlji.

Polje od 37 hektara gde posetioci mogu da traže blago je erodirana površina vulkanskog kratera, navodi park.

Pored dijamanata, tu se nalaze i drugi dragoceni dragulji poput ametista i granata kao rezultat jedinstvene geologije lokacije.