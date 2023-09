Zašto su virusi koji pređu na ljude sa slepih miševa smrtonosniji od virusa sa drugih sisara?

Tim naučnika pokušao je da reši debatu o opasnim bolestima i njihovom poreklu.

Ranija istraživanja pokazala su da kada virus pređe sa slepih miševa na ljude, rezultati mogu biti smrtonosniji po ljude nego da kada virusi pređu sa drugih sisara. Razlog za to je tema debata, piše Phys.org.

U novom pokušaju da tu debatu reši, tim naučnika sa Univerziteta u Čikagu, sa Jorka, sa Univerziteta Kalifornije u Berkliju i Univerziteta Egzeter koristio je podatke prethodnih istraživanja, zajedno sa matematikom i modelima, kako bi pokazali da je razlog za to urođena tolerancija slepih miševa na zapaljenske procese, koja se, kako istraživanje sugeriše, razvila sa njihovom sposobnošću leta.

- Borba sa budućim pandemijama zahteva da bolje razumemo mehanizme koji određuju virulentnost zoonotskih virusa. Meta analize sugerišu da je virulentnost tih virusa povezana, ali ne potpuno predvidiva u zavisnosti od toga ko je bio raniji domaćin, što znači da pojedine specifične karakteristike imunologije domaćina mogu da utiču na evoluciju karakteristika za viruse koji prelaze sa vrste na vrstu. Specifično je da virusi koji prelaze sa slepih miševa izazivaju veću smrtnost nakon prelaska na ljude nego virusi koji prelaze sa drugih sisara. To je fenomen koji ne može da objasni samo filogenetska distanca – navode autori studije objavljene u žurnalu Plos Biology.

Da bi došao do zaključka, tim je je prvo došao do podataka iz drugih studija o uticaju različitih virusa na imunosisteme slepih miševa, a koji su prešli i na ljude. Onda su koristili matematički model da pokažu kako virusi optimizuju svoje šanse za preživljavanje tako što prelaze sa domaćina na domaćina prenoseči sa sobom i virulentnost.

Oni su otkrili da je ključna karakteristika fiziologije slepih miševa – njihova mogućnost letenja, povezana sa njihovom tolerancijom na upale. To omogućava virusima da u slepim miševima imaju veliku brzinu rasta i razvoja. To je, veruju istraživači, i glavni razlog što su neki virusi toliko smrtonosni za ljude – mi imamo malu toleranciju na zapaljenske procese. Niža tolerancija, naglasili su, vodi do jačih simptoma poput onog kada pluća više ne mogu da obrade dovoljno vazduha.

Tim naučnika je proširio studiju na još 19 sisara kako bi predvideli rast virusa u slučaju prelaska sa tih životinja na ljude.

