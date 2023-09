CEO GRAD ĆE BITI EVAKUISAN ZBOG ONOG ŠTO JE NAĐENO ISPOD ZEMLJE - 'Vredno kao rudnik zlata', premeštaće zgradu po zgradu (VIDEO)

Ceo grad u Švedskoj koji je godinama tonuo u zemlju, biće premešten "zgradu po zgradu" nakon retkog otkrića.

"Rudnik zlata" retkih i vrednih minerala pronađen je u zemlji ispod Kirune, švedskog rudarskog grada u kojem živi skoro 20.000 ljudi.

Grad se nalazi iznad najvećeg poznatog nalazišta retkih elemenata koji se koriste za pravljenje baterija za električne automobile i vetroturbina.

Dom najvećeg rudnika rude na svetu, na ovom mestu se svakog dana izvlači materijal u vrednosti šest Ajfelovih tornjeva.

Rudnik Kiruna proizvodi 80 odsto snabdevanja Evropske unije, a zamenik švedskog premijera Eba Buš rekao je da je ta zemlja "bukvalno rudnik zlata".

