ON JE PRVI ČOVEK KOJI JE POBEGAO IZ AUŠVICA - Hrabri obućar se kockao sa SUDBINOM, a ovako se sve završilo

Milioni ljudi ubijeni su u Aušvicu. Hitlerov logor smrti postao je pakao na zemlji za sve koji se nisu uklapali u bolesnu nacističku filozofiju, a masovne egzekucije su sistematski vršene nad svima koji bi dopali ovog strašnog mesta.

Jedan od onih koji nije želeo da čeka da na njega dođe red bio je poljski obućar Tadeuš Viejovski - prvi čovek koji je pobegao iz Aušvica.

Istini za volju, Tadeuš je bio među prvima koji su dopremljeni u logor smrti. Razlog njegovog zatvaranja danas je zaboravljen. U Aušvic je stigao 14. juna 1940. Na ruci su mu istetovirali broj 220.

Tadeuš je znao da tu ne sme da ostane dugo. Ubrzo se sprijateljio sa grupom Poljaka koji su radili kao električari zaposleni u Aušvicu. Petorica su bili pripadnici pokreta otpora i uspeli su da donesu i prošvercuju u Aušvic civilnu odeću i novac za Tadeuša.

Samo nekoliko nedelja po dolasku, 6. jula 1940. godine, Tadeuš je jednostavno išetao iz logora smrti zajedno sa električarima.

6 July 1940 | The first prisoner escaped from the German #Auschwitz camp - Pole Tadeusz Wiejowski. He was born in Kołaczyce on 4 May 1914 & deported to the camp on June 14, 1940, in the 1st transport of Polish prisoners. He was registered with no. 220. Read his story below. pic.twitter.com/1t7etKGdWx