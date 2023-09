NAKON SEDAM GODINA BORAVKA U SVEMIRU - Brod NASA sleteo na Zemlju sa najvećim uzorkom asteroida ikada prikupljenim (VIDEO)

Najveći uzorak asteroida ikada prikupljen i prvi za američku svemirsku agenciju NASA, uspešno je sletela na Zemlju u američkoj saveznoj državi Juta.

Kada je sletela, kontrolnom sobom NASA mogao se čuti gromoglasan aplauz.

Nakon šest godina, kada je započeta, misiji američke svemirske agencije NASA je došao kraj.

Iako se očekivalo da bi spuštanje moglo da bude opasno po zemljinu atmosferu, NASA se nadala da će se sve završiti blagim spuštanjem oko 9 časova po lokalnom vremenu (17 časova po srednjoevropskom) u vojnu zonu korišćenu za testiranje raketa.

Letelica Oziris-Reks, koja je poletela 2016. godine, donosi na našu planetu uzorak "tla" sa površine asteroida Benu.

Ovaj materijal ispušten je iz letelice NASA četiri sata pre spuštanja, a uzorak je spakovan u kapsulu, koja ga je štitila od naglog prizemljenja u američkoj saveznoj državi Juta.

